Ankara Emniyet Müdürlüğünden önemli açıklama: Bomba imha uzmanları şüpheli paket uygulaması yapacak

Ankara Emniyet Müdürlüğü, "Çankaya Dikmen Pazaryeri çevresinde güvenlik önlemleri alınarak, bomba imha uzmanlarımız tarafından şüpheli paket uygulaması yapılacaktır. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmaması hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur." açıklamasında bulundu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, bomba imha uzmanları tarafından şüpheli paket uygulaması yapılacağını açıkladı.Ankara Emniyeti, "Çankaya Dikmen Pazaryeri çevresinde güvenlik önlemleri alınarak, bomba imha uzmanlarımız tarafından şüpheli paket uygulaması yapılacaktır. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmaması hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur." duyurusunu yaptı.