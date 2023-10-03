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Ayşenur Arslan gözaltına alındı

Bombalı saldırıya ilişkin ifadeleri sonrası hakkında soruşturma açılan Ayşenur Arslan gözaltına alındı.

Ayşenur Arslan gözaltına alındı
Ekleme: 3.10.2023 - 12:44 Güncelleme: 3.10.2023 - 12:57 / Editör: Ozge Selin
Ayşenur Arslan gözaltına alındı
Terör örgütü pazar günü bir kez daha kanlı eylem gerçekleştirdi.

Bu kez eylemin adresi Ankara oldu.

TBMM'nin açılış gününde, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde bombalı eylem düzenlendi.

Hafif ticari araçla gelerek saldırıda bulunan teröristlerden biri kendini patlatırken, diğeri güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi.

Halk TV'de yayın yapan Ayşenur Arslan ise saldırının ardından bir skandala imza attı.

"Uzaktan kumandalı olduğunu bilmiyordu"

Hain saldırıyla ilgili skandal ifadeler kullanan Arslan, bombalı aracı patlatmak varken teröristin kendini patlatmasına anlam veremediğini dile getirerek şöyle dedi:

Kendini patlattığı söylenen o kişi, terörist, belki de üzerindeki ya da arabada patlayıcının uzaktan kumandalı olduğunu bilmiyordu. Çünkü; o kadar manasız ki... Gelip hiç bir şey yapamadan, hiçbir şey yapamadan... Hiçbir şey yapamadan ölünmez. Bana sorarsanız aykırı. Durup dururken kendini patlatmış.

"Düz kontak çalıştıracaksınız, bombayı şey yapıp gideceksiniz"

Hadi geçin onu, hem çok film izliyorum hem de Türkiye'de yaşıyorum netice itibariyle. Aklıma takılan sorulardan biri, iddia da edemem elbette bir fantezi olarak görüp geçin.

Ama bir arabanın şoförü öldürülerek, neden Ankara'da bir araba o kadar kolaydır ki; düz kontak çalıştıracaksınız, bombayı şey yapıp gideceksiniz. Ankara'da bunu yapmak varken, gecenin bir vakti diyelim ki neden Kayseri'de birini öldürerek 'Ben geliyorum hey, bak ben yola çıktım bombalarımla. Bombalar sırtımızda, tabanca belimizde' dimi?! Nedir yani..

"Tek çizgimiz Türkiye Cumhuriyeti devletinin bölünmez bütünlüğüdür"

Ardından kanalın Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Mahiroğlu, şu ifadeleri kullandı:

Halk TV olarak ülkemize demokrasinin yerleşmesi için çok sesliliğe büyük önem veriyoruz. Bugüne kadar birçok bedel ödeyerek, her türlü cezaya ve baskıya rağmen farklı sesleri ve muhalif duruşları ekranımızda yansıtmaktan geri adım atmadık, atmayacağız da.

Halk TV ülkemizde demokrasinin gelişmesi için vazgeçilmez bir nefes borusudur. Bu konuda tek kırmızı çizgimiz, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kurduğu Türkiye Cumhuriyeti devletinin bölünmez bütünlüğüdür.

Arslan'a soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da Arslan hakkında soruşturma başlattı.

Yapılan açıklamada, "2 Ekim tarihinde Halk Tv isimli kanalda yayınlanan bir programda Ayşenur Arslan'nın 1 Ekim tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü önünde bölücü terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen saldırıya yönelik sarf ettiği sözlere ilişkin 'Terör örgütü propagandası yapma' ve 'Suçu ve suçluyu övme' suçlarından soruşturma başlatılmıştır." denildi.

Gözaltına alındı

Bunun ardından Halk TV'deki programı yayından kaldırılan ve hakkında soruşturma başlatılan gazeteci Ayşenur Arslan, gözaltına alındı.
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