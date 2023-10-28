Mısır'da katliam gibi kaza: 32 ölü, 63 yaralı

Mısır Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin kuzeyindeki Vadi en-Natrun bölgesi yakınlarında, Kahire-İskenderiye çöl yolu üzerinde yolcu otobüsü ile çok sayıda aracın karıştığı bir trafik kazası meydana geldi. Kaza sonrası araçlardan bazıları alev aldı. 32 kişinin hayatını kaybettiği, 63 kişinin yaralandığı kazanın nedeni açıklanmadı.Mısır merkezli Mısri el-Yevm gazetesi, kazaya yoğun sis ve olumsuz hava şartlarının neden olduğunu belirtti. Devlete ait Ahbar el-Yevm gazetesinin haberinde de İskenderiye çöl yolunda çok sayıda aracın çarpışması sonucu korkunç bir kazanın meydana geldiği ve büyük bir yangın çıktığı ifade edildi.