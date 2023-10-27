Samsun'da feci kaza! Araç hurdaya döndü

Samsun'un Canik ilçesi Gürgenyatak mevkisi Samsun Üniversitesi yolu üzerinde korkunç bir kaza meydana geldi.Hüseyin Mert Uysal idaresindeki otomobil ile Gökhan Köksal yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. Kazada araç sürücüsü Hüseyin Mert Uysal ile birlikte toplam 3 kişi yaralandı.Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.