Samsun'da feci kaza! Araç hurdaya döndü
Canik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza sonrası lüks aracın hurdaya döndüğü görüldü.
Samsun'un Canik ilçesi Gürgenyatak mevkisi Samsun Üniversitesi yolu üzerinde korkunç bir kaza meydana geldi.
Hüseyin Mert Uysal idaresindeki otomobil ile Gökhan Köksal yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. Kazada araç sürücüsü Hüseyin Mert Uysal ile birlikte toplam 3 kişi yaralandı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı
Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.