Serbest bırakılan İsrailli rehine yaşadıklarını anlattı: Bize çok nazik davrandılar, tuvaletimizi bile onlar temizledi!
İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırım devam ediyor. 18 günden bu yana 5 bini aşkın masum canı alan İsrail tüm çağrılara rağmen saldırılarına ara vermiyor. Kirli soykırım dur durak bilmezken Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları kanadından yeni bir hamle geldi. Rehin alınan iki İsrailli daha serbest bırakılırken İsrail basınına konuşan 85 yaşındaki Yocheved Lifshitz yaşadıklarını anlattı. Lifshitz, "Bize kendileriyle eşit koşullarda davrandılar" sözlerini kullandı.
İsrail'in Gazze soykırımında 5 bini aşkın Filistinli, feci şekilde katledildi. İnsan kıyımının 18. gününde İsrail bölgeye ölüm yağdırmaya devam ederken kadın, çocuk, bebek ayırt etmeksizin korkunç bir katliama imza atıyor. Gazze'yi tamamen ele geçirme planı doğrultusunda bölgede tek bir Filistinli kalmayıncaya dek vahşi saldırılarını sürdürmeye kararlı olan İsrail, ateşkes çağrılarına da kulak tıkıyor. İsrail'den sivil vahşetine 'devam' denirken Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'ndan yeni bir adım geldi.
İKİ REHİNE DAHA SERBEST
Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde rehin tuttukları iki sivili 'tek taraflı' serbest bıraktıklarını duyurdu. Hamas'ın silahlı kanadı El-Kassam Tugayları, dün akşam insani sebeplerden serbest bıraktıkları iki rehinenin görüntüsünü paylaştı. El-Kassam, 'İnsani ve tıbbi nedenlerden dolayı tutuklu Nurit Yitzhak ve Yocheved Lifschitz'i serbest bıraktı' açıklamasını yaptı. İsrail Başbakanlık ofisi serbest bırakılan rehinelerin 79 yaşındaki Nurit Yitzhak ve 85 yaşındaki Yocheved Lifshitz olduğunu doğruladı. Dün akşam iki kişinin daha bırakılmasıyla Hamas tarafından rehin alınan ve serbest bırakılan kişilerin sayısı toplamda 4'e ulaştı.
O GÖRÜNTÜLER GÜNDEME OTURMUŞTU
Serbest bırakılan 85 yaşındaki Yocheved Lifshitz, serbest bırakıldığı sırada Kassam Tugayları mensuplarının elini sıktığı görüntülerle çok konuşulmuştu. El sıkışmanın arkasındaki hikaye merak konusu olurken gerçekler de gün yüzüne çıktı.
'BİZE ZARAR VERMEDİLER'
Tel Aviv'e ulaşan 85 yaşındaki İsrailli kadın, yaşadıklarını ülke basınına anlattı. Lifshitz, 'Motosikletle rehin alındım. Kalacağımız yere ulaştığımızda bizi karşılayanlar kendilerinin Kur'an-ı Kerim'e inandıklarını, bize zarar vermeyeceklerini ve bize kendileriyle eşit şartlarda davranacaklarını söylediler.' ifadelerini kullandı.
'HER ŞEYİMİZ TERTEMİZDİ'
'Tünellerden yürüyerek kalacağımız yere ulaştık. Orada kaldığımız süre boyunca hem doktor hem de tıp görevlisi vardı. Doktor 2-3 günde bir gelip bizi kontrol ediyordu. Tıp görevlisi ise her zaman oradaydı. İlaçlarımızı ve tedavilerimizi ihmal etmediler. Yattığımız yataklar da son derece temizdi.
'TEDAVİ EDİLDİK'
Hasta olmamamız için özenli davrandılar. Rehinelerden biri motosikletten düşüp yaralanmıştı. Kol ve bacaklarında yaralar vardı. Doktorlar onu her gün ziyaret ederek tedavisini sürdürdü. 1 buçuk saatte bir pansumanını tazelediler, antibiyotik verdiler. 5 günlük tedavinin ardından oldukça iyi duruma geldi. Ben oradan ayrılırken daha da iyiydi.
'TUVALETLERİMİZİ BİLE ONLAR TEMİZLEDİ'
Biz 5 kişi kalıyorduk. Bize oldukça iyi davrandılar, her detayla ilgilendiler. Kadınların hijyenine dikkat ettiler. Tuvaletlerimizi bile onlar temizledi. Tuvaletler antibakteriyel deterjanlarla temizleniyordu. Herhangi bir hastalığın yayılmaması için dikkatli davrandılar.
'AYNI ŞEYLERİ YİYİP İÇTİK'
Bizi oldukça temiz tuttular. Beslenmemiz dikkat ettiler. Kendileri ne yediyse biz de onları yiyorduk. Pita ekmeği, ekmek ve salatalık yedik' sözlerini kullanan yaşlı kadın, kamptan ayrılırken Kassam Tugayları mensubunun elini sıktığı görüntüler hakkında da konuştu.
'ELLERİNİ SIKTIM ÇÜNKÜ BİZE NAZİK DAVRANDILAR'
İsrailli bir basın mensubunun 'Elini neden sıktınız?' sorusuna yanıt veren Lifshitz, 'Bize nazik ve kibar davrandılar ve bize iyi baktılar. Bu nedenle sıktım. Her koşulumuz gözetilmişti. Kadın ve erkeklerin ihtiyacı olabilecek her türlü malzeme vardı. Şampuanımız ve saç kremlerimiz bile var' ifadelerini kullandı.
İKİ REHİNE DAHA SERBEST
Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde rehin tuttukları iki sivili 'tek taraflı' serbest bıraktıklarını duyurdu. Hamas'ın silahlı kanadı El-Kassam Tugayları, dün akşam insani sebeplerden serbest bıraktıkları iki rehinenin görüntüsünü paylaştı. El-Kassam, 'İnsani ve tıbbi nedenlerden dolayı tutuklu Nurit Yitzhak ve Yocheved Lifschitz'i serbest bıraktı' açıklamasını yaptı. İsrail Başbakanlık ofisi serbest bırakılan rehinelerin 79 yaşındaki Nurit Yitzhak ve 85 yaşındaki Yocheved Lifshitz olduğunu doğruladı. Dün akşam iki kişinin daha bırakılmasıyla Hamas tarafından rehin alınan ve serbest bırakılan kişilerin sayısı toplamda 4'e ulaştı.
O GÖRÜNTÜLER GÜNDEME OTURMUŞTU
Serbest bırakılan 85 yaşındaki Yocheved Lifshitz, serbest bırakıldığı sırada Kassam Tugayları mensuplarının elini sıktığı görüntülerle çok konuşulmuştu. El sıkışmanın arkasındaki hikaye merak konusu olurken gerçekler de gün yüzüne çıktı.
'BİZE ZARAR VERMEDİLER'
Tel Aviv'e ulaşan 85 yaşındaki İsrailli kadın, yaşadıklarını ülke basınına anlattı. Lifshitz, 'Motosikletle rehin alındım. Kalacağımız yere ulaştığımızda bizi karşılayanlar kendilerinin Kur'an-ı Kerim'e inandıklarını, bize zarar vermeyeceklerini ve bize kendileriyle eşit şartlarda davranacaklarını söylediler.' ifadelerini kullandı.
'HER ŞEYİMİZ TERTEMİZDİ'
'Tünellerden yürüyerek kalacağımız yere ulaştık. Orada kaldığımız süre boyunca hem doktor hem de tıp görevlisi vardı. Doktor 2-3 günde bir gelip bizi kontrol ediyordu. Tıp görevlisi ise her zaman oradaydı. İlaçlarımızı ve tedavilerimizi ihmal etmediler. Yattığımız yataklar da son derece temizdi.
'TEDAVİ EDİLDİK'
Hasta olmamamız için özenli davrandılar. Rehinelerden biri motosikletten düşüp yaralanmıştı. Kol ve bacaklarında yaralar vardı. Doktorlar onu her gün ziyaret ederek tedavisini sürdürdü. 1 buçuk saatte bir pansumanını tazelediler, antibiyotik verdiler. 5 günlük tedavinin ardından oldukça iyi duruma geldi. Ben oradan ayrılırken daha da iyiydi.
'TUVALETLERİMİZİ BİLE ONLAR TEMİZLEDİ'
Biz 5 kişi kalıyorduk. Bize oldukça iyi davrandılar, her detayla ilgilendiler. Kadınların hijyenine dikkat ettiler. Tuvaletlerimizi bile onlar temizledi. Tuvaletler antibakteriyel deterjanlarla temizleniyordu. Herhangi bir hastalığın yayılmaması için dikkatli davrandılar.
'AYNI ŞEYLERİ YİYİP İÇTİK'
Bizi oldukça temiz tuttular. Beslenmemiz dikkat ettiler. Kendileri ne yediyse biz de onları yiyorduk. Pita ekmeği, ekmek ve salatalık yedik' sözlerini kullanan yaşlı kadın, kamptan ayrılırken Kassam Tugayları mensubunun elini sıktığı görüntüler hakkında da konuştu.
'ELLERİNİ SIKTIM ÇÜNKÜ BİZE NAZİK DAVRANDILAR'
İsrailli bir basın mensubunun 'Elini neden sıktınız?' sorusuna yanıt veren Lifshitz, 'Bize nazik ve kibar davrandılar ve bize iyi baktılar. Bu nedenle sıktım. Her koşulumuz gözetilmişti. Kadın ve erkeklerin ihtiyacı olabilecek her türlü malzeme vardı. Şampuanımız ve saç kremlerimiz bile var' ifadelerini kullandı.