Serbest bırakılan İsrailli rehine yaşadıklarını anlattı: Bize çok nazik davrandılar, tuvaletimizi bile onlar temizledi!

İsrail'in Gazze soykırımında 5 bini aşkın Filistinli, feci şekilde katledildi. İnsan kıyımının 18. gününde İsrail bölgeye ölüm yağdırmaya devam ederken kadın, çocuk, bebek ayırt etmeksizin korkunç bir katliama imza atıyor. Gazze'yi tamamen ele geçirme planı doğrultusunda bölgede tek bir Filistinli kalmayıncaya dek vahşi saldırılarını sürdürmeye kararlı olan İsrail, ateşkes çağrılarına da kulak tıkıyor. İsrail'den sivil vahşetine 'devam' denirken Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'ndan yeni bir adım geldi.Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde rehin tuttukları iki sivili 'tek taraflı' serbest bıraktıklarını duyurdu. Hamas'ın silahlı kanadı El-Kassam Tugayları, dün akşam insani sebeplerden serbest bıraktıkları iki rehinenin görüntüsünü paylaştı. El-Kassam, 'İnsani ve tıbbi nedenlerden dolayı tutuklu Nurit Yitzhak ve Yocheved Lifschitz'i serbest bıraktı' açıklamasını yaptı. İsrail Başbakanlık ofisi serbest bırakılan rehinelerin 79 yaşındaki Nurit Yitzhak ve 85 yaşındaki Yocheved Lifshitz olduğunu doğruladı. Dün akşam iki kişinin daha bırakılmasıyla Hamas tarafından rehin alınan ve serbest bırakılan kişilerin sayısı toplamda 4'e ulaştı.Serbest bırakılan 85 yaşındaki Yocheved Lifshitz, serbest bırakıldığı sırada Kassam Tugayları mensuplarının elini sıktığı görüntülerle çok konuşulmuştu. El sıkışmanın arkasındaki hikaye merak konusu olurken gerçekler de gün yüzüne çıktı.Tel Aviv'e ulaşan 85 yaşındaki İsrailli kadın, yaşadıklarını ülke basınına anlattı. Lifshitz, 'Motosikletle rehin alındım. Kalacağımız yere ulaştığımızda bizi karşılayanlar kendilerinin Kur'an-ı Kerim'e inandıklarını, bize zarar vermeyeceklerini ve bize kendileriyle eşit şartlarda davranacaklarını söylediler.' ifadelerini kullandı.'Tünellerden yürüyerek kalacağımız yere ulaştık. Orada kaldığımız süre boyunca hem doktor hem de tıp görevlisi vardı. Doktor 2-3 günde bir gelip bizi kontrol ediyordu. Tıp görevlisi ise her zaman oradaydı. İlaçlarımızı ve tedavilerimizi ihmal etmediler. Yattığımız yataklar da son derece temizdi.Hasta olmamamız için özenli davrandılar. Rehinelerden biri motosikletten düşüp yaralanmıştı. Kol ve bacaklarında yaralar vardı. Doktorlar onu her gün ziyaret ederek tedavisini sürdürdü. 1 buçuk saatte bir pansumanını tazelediler, antibiyotik verdiler. 5 günlük tedavinin ardından oldukça iyi duruma geldi. Ben oradan ayrılırken daha da iyiydi.Biz 5 kişi kalıyorduk. Bize oldukça iyi davrandılar, her detayla ilgilendiler. Kadınların hijyenine dikkat ettiler. Tuvaletlerimizi bile onlar temizledi. Tuvaletler antibakteriyel deterjanlarla temizleniyordu. Herhangi bir hastalığın yayılmaması için dikkatli davrandılar.Bizi oldukça temiz tuttular. Beslenmemiz dikkat ettiler. Kendileri ne yediyse biz de onları yiyorduk. Pita ekmeği, ekmek ve salatalık yedik' sözlerini kullanan yaşlı kadın, kamptan ayrılırken Kassam Tugayları mensubunun elini sıktığı görüntüler hakkında da konuştu.İsrailli bir basın mensubunun 'Elini neden sıktınız?' sorusuna yanıt veren Lifshitz, 'Bize nazik ve kibar davrandılar ve bize iyi baktılar. Bu nedenle sıktım. Her koşulumuz gözetilmişti. Kadın ve erkeklerin ihtiyacı olabilecek her türlü malzeme vardı. Şampuanımız ve saç kremlerimiz bile var' ifadelerini kullandı.