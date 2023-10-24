Osmaniye'de Karaçay Vadisi'nde keşif; 19 şelale ortaya çıktı

3 gün süren 9 kilometrelik keşfin ardından Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Sarı Su mevkiinde bulunan ve ilk kez geçilen kanyona 100. Yıl Kanyonu ismini verdi. Vali Yılmaz, Türkiye Dağcılık Federasyonu Kanyoning Kurul Üyeleri ve Dağcılık Antrenörleri Yücel Erdoğan, Ali Rıza Işık, Erdal Bayraktar, Celal Demirkıran, İlhan Şimşek ve Fedai Erkocaoğlu ile bir araya geldi. Ekiple sohbet eden Vali Yılmaz, keşif faaliyeti hakkında bilgi aldı.Park Orman Tesisleri'nde gerçekleştirilen programda Gençlik ve Spor İl Müdürü Sedat Acar, Osmaniye Orman İşletme Müdürü Bülent Çağlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Oktay Deniz de yer aldı.