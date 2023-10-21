5 ilde Narkogüç operasyonu: 16 şüpheli yakalandı!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5 ilde Narkogüç operasyonu yapıldığını açıkladı. "Edirne, Kocaeli, İstanbul, Diyarbakır ve Erzincan’da düzenlenen “Narkogüç” operasyonlarında çok büyük miktarda uyuşturucu ele geçirildi. 16 şüpheli şahıs yakalandı" ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5 ilde Narkogüç operasyonu yapıldığını açıkladı. 'Edirne, Kocaeli, İstanbul, Diyarbakır ve Erzincan'da düzenlenen 'Narkogüç' operasyonlarında çok büyük miktarda uyuşturucu ele geçirildi. 16 şüpheli şahıs yakalandı' ifadelerini kullandı.