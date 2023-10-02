İstanbul ve birçok ile sağanak ve sel uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 2 Ekim hava durumu tahminleri açıklandı. Kuvvetli yağışlar devam ederken yeni hafta için sağanak uyarısı geldi. Meteoroloji tarafından yayınlanan bilgilere göre bugün İstanbul ve birçok ilde sağanak yağış bekleniyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 2 Ekim hava durumu değerlendirmeleri.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege dışında kalan yerlerin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun güneybatısında beklenen yağışların yer yer kuvvetli, Doğu Karadeniz kıyılarında ise çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
YER YER ÇOK KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde bugün görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, gece saatlerinden itibaren kuvvetli batı ve kuzeybatı yönlerden rüzgar (40-70 km/saat) ile birlikte etkili olmaya devam ederek bugün (Pazartesi), Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu, Giresun'un batısı ile Trabzon'un doğusunda kuvvetli (21-50 kg/m2/12 saat), Giresun'un doğu ve Trabzon'un batı ilçeleri ile Rize ve Artvin kıyılarında çok kuvvetli (51-75 kg/m2/12 saat) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeybatı kesimlerinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bu akşam saatlerinden sonrada etkili olmaya devam ederek bugün (Pazartesi) gece saatlerine kadar Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın kıyılarında yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Yağışların Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Niğde, Karaman, Bingöl, Şırnak ve Tunceli ile Elazığ'ın doğu çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Balıkesir ve Tekirdağ çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kocaeli ve Sakarya'da yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE 16°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
İstanbul 19°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 16°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAKARYA 17°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 13°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 15°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 20°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
MUĞLA 14°C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 18°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 22°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 18°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN 18°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Niğde ve Karaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA 13°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 12°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve bugün (Pazartesi) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 13°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİVAS 9°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU 10°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 11°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 19°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 16°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde beklenen yağışların yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyılarda batı, kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.
AMASYA 15°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 19°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT 14°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 21°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bingöl, Şırnak ve Tunceli ile Elazığ'ın doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM 8°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 6°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 11°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 9°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 11°C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP 15°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT 19°C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 17°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı