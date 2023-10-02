İstanbul ve birçok ile sağanak ve sel uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege dışında kalan yerlerin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun güneybatısında beklenen yağışların yer yer kuvvetli, Doğu Karadeniz kıyılarında ise çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.Yapılan son değerlendirmelere göre; Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde bugün görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, gece saatlerinden itibaren kuvvetli batı ve kuzeybatı yönlerden rüzgar (40-70 km/saat) ile birlikte etkili olmaya devam ederek bugün (Pazartesi), Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu, Giresun'un batısı ile Trabzon'un doğusunda kuvvetli (21-50 kg/m2/12 saat), Giresun'un doğu ve Trabzon'un batı ilçeleri ile Rize ve Artvin kıyılarında çok kuvvetli (51-75 kg/m2/12 saat) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeybatı kesimlerinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bu akşam saatlerinden sonrada etkili olmaya devam ederek bugün (Pazartesi) gece saatlerine kadar Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın kıyılarında yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Yağışların Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Niğde, Karaman, Bingöl, Şırnak ve Tunceli ile Elazığ'ın doğu çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Balıkesir ve Tekirdağ çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kocaeli ve Sakarya'da yer yer kuvvetli olması bekleniyor.EDİRNE 16°C, 27°CParçalı ve çok bulutluİstanbul 19°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKIRKLARELİ 16°C, 24°CParçalı ve çok bulutluSAKARYA 17°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR 13°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ 15°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR 20°C, 28°CParçalı, yer yer çok bulutluMUĞLA 14°C, 25°CParçalı, yer yer çok bulutluParçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 18°C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA 22°C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY 18°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMERSİN 18°C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Niğde ve Karaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.ANKARA 13°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR 12°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve bugün (Pazartesi) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA 13°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİVAS 9°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.BOLU 10°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKASTAMONU 11°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİNOP 19°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK 16°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde beklenen yağışların yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyılarda batı, kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.AMASYA 15°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN 19°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTOKAT 14°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON 21°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bingöl, Şırnak ve Tunceli ile Elazığ'ın doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ERZURUM 8°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS 6°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA 11°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıVAN 9°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 11°C, 22°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGAZİANTEP 15°C, 26°CParçalı, yer yer çok bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİİRT 19°C, 23°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıŞANLIURFA 17°C, 27°CParçalı, yer yer çok bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı