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CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun dokunulmazlık fezlekesi TBMM'de!

Aralarında TSK'ya iftira atan CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun da bulunduğu 4 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke TBMM'ye ulaştı.

CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun dokunulmazlık fezlekesi TBMM'de!
Ekleme: 2.10.2023 - 11:59 Güncelleme: 2.10.2023 - 12:03 / Editör: Ozge Selin
CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun dokunulmazlık fezlekesi TBMM'de!
Aralarında CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun da bulunduğu 4 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke TBMM'ye ulaştı.

CHP'Lİ SEZGİN TANRIKULU'NDAN TSK'YA ALÇAK İFTİRA
Daha önce TSK'ya 'kimyasal silah' iftirası atan CHP'li Sezgin Tanrıkulu geçtiğimiz ay ise yine TSK'yı hedef alarak skandal ifadeler kullandı.

Tanrıkulu, "Türk Silahlı kuvvetleri, 15 köylüyü helikopterden attı. Türk Silahlı Kuvvetleri, köyleri yaktı, bombaladı." iftirasında bulundu.

CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun dokunulmazlık fezlekesi TBMM'de!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik iddiaları nedeniyle Tanrıkulu hakkında Adalet Bakanlığından soruşturma izni istemişti.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI
Bakanlığın soruşturma izni vermesinin ardından başsavcılık Tanrıkulu hakkında, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" ve "Devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçları yönünden tanzim olunan fezlekeyi Adalet Bakanlığına göndermişti.

Edinilen bilgiye göre, Adalet Bakanlığı Tanrıkulu hakkındaki fezlekeyi TBMM'ye iletilmek üzere Cumhurbaşkanlığına gönderdi.

BAŞKAN ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ: MİLLETVEKİLİ MÜSVEDDESİ
Başkan Erdoğan CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun TSK'yı hedef almasına şu sözlerle tepki göstermişti:

"Devletimizin bekası, milletimizin birliği, vatanımızın bütünlüğü, ay yıldızlı al bayrağımızın temsil ettiği bağımsızlığımız bizim kırmızı çizgimizdir. İşte bir tane sözde milletvekili çıkmış ne yapıyor? Benim Mehmetçiğime saldırıyor. O Mehmetçik ki teröristlere karşı kendini fedayıcan ediyor. Ama mensubu olduğu ana muhalefet partisi kalkıp da bu milletvekili müsveddesine en ufak bir söz söylemiyor veya bir müeyyide uygulamıyor. Şu anda bu topluluk Allah'ın izniyle işte bu sözde milletvekillerine gereken dersi gerektiği zamanda en ideal şekilde verecek kalitedir."
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