Ankara'daki hain saldırıda Rus ve Amerikan silahları kullanıldı

Türkiye dün sabah saatlerinde bir terör saldırısı ile sarsıldı.Ankara'da yaşanan saldırının hedefi İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü kapısındaki emniyet güçleriydi.Kayseri'de veteriner sahibini öldürerek gasbettikleri ticari araçla bölgeye gelen 2 teröristlerden biri kendini patlattı diğeri ise çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi.Büyük paniğe neden olan olayda 2 polis ise hafif şekilde yaralandı.Olayın ardınan başlatılan soruşturmada teröristlerden birinin PKK terör örgütü üyesi olduğu belirlendi.Olay yerinde geniş çaplı inceleme yapan ekipler araştırma ve soruşturmaya devam ediyor.Bu kapsamda hainlerin saldırıda kullandıkları silahlar dikkat çekti.Katillerin kullandıkları silahlar hem Rus hem de ABD malı çıktı.Olay yerinde ele geçirilen roketatarın Sovyetler Birliği döneminde üretilen ve Suriye'de rejime ve PKK terör örgütüne hibe edilen silahlar arasında olan Rus RPO-A Shmel roketatar olduğu belirlendi.Etkisiz hale getirilen teröristin üzerindeki silah ise ABD üretimi.Hain terörist polislerimize, beraberinde getirdiği ABD malı COLT M4 Carbine tüfeği ile saldırdı.Ayrıca teröristlerin üzerinde yine ABD ve Rus yapımı birçok silah ele geçirildi.İçişleri Bakanlığı tarafından teröristlerin beraberinde, 9 bin 700 gram RDX C-4 patlayıcı madde, 3 el bombası, bir Glock marka susturucu takılı tabanca, bir Blow marka tabanca, bir AK-47 marka uzun namlulu silah getirdikleri açıklandı.Bu iki silah da gerek Afganistan gerek Körfez Savaşı gerekse Irak ve Suriye'de aktif şekilde kullanıldı.Silahlar DEAŞ'a karşı mücadele bahanesi ile PKK'lı teröristlere hibe edildi.Özellik ABD, helikoptere varıncaya kadar silah mühimmat ve yaşamsal desteğini PKK'ya vermekte çekinmiyor. Arazi araçları ve silahları zaman zaman tır konvoyları ile PKK kontrolündeki Suriye topraklarına sevk ediyor.Her iki ülke de Türkiye ile müttefiklikten söz ederken, PKK terör örgütleri bu ülkelerden temin ettikleri silahlarla Türk askeri ve halkını hedef alıyor.