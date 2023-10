MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? Masterchef'te mavi takım kaptanı kim oldu?

MasterChef Türkiye All Star'da yeni haftanın kaptanları ve takımları belli oldu. İşte yeni haftanın kaptanları ve takımları..

MasterChef Türkiye All Star'da heyecan devam ediyor. Son olarak Kerem'in elendiği yarışmada yeni haftanın kaptanlık oyunu dün oynandı.



Her bölümü ile büyük heyecana sahne olan MasterChef'te heyecan günden güne artıyor.



MasterChef Türkiye All Star'ın dün yayınlanan bölümünde yeni haftanın kaptanları ve takımları belli oldu. MasterChef izleyicileri yeni haftanın kaptanlarını ve takımlarını merak etmeye başladı. Bu haftanın kaptanlık oyununda şefler yarışmacılardan menemen yapmalarını istedi. En başarılı menemeni yapan isim mavi takım kaptanı olmaya hak kazandı.



Kaptanlar belirlendi



MasterChef Türkiye All Star'da dün akşam kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Şeflerin yaptığı değerlendirmeler sonucunda mavi takım kaptanı Alican oldu.



Mavi takım kaptanlığını kazanan Alican kırmızı takım kaptanlığı için karşısına Barış'ı seçti.



Kaptanların belli olmasının ardından takımlar belirlendi. İşte MasterChef'te yeni haftanın takımları..



Mavi Takım



Alican (Kaptan)



Kıvanç



Metin



Barbaros



Azize



Sergen



Dilara



Esra



Tanya



Kırmızı Takım



Barış (Kaptan)



Batuhan



Cemre



Tolga



Tahsin



Ayaz



Hasan



Eren