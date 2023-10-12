Osmangazi'de 3 araç birbirine girdi: 8 yaralı

Osmangazi Köprü'sünde bu sabah meydana gelen trafik kazasında 3 araç birbirine girdi, kazaya karışan 8 kişi yaralandı.

Osmangazi Köprüsü Gebze girişinde meydana gelen kazada 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında otobüste bulunan şoför dahil 8 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu.Kazanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çevre hastanelere sevk edilmeye başladı. Kaza nedeniyle uzun süre trafiğe kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, polis ekipleri kontrolünde trafik tek şeritten veriliyor. Ekipler kaza hakkında incelemelerini sürdürüyor.