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Başkan Erdoğan'ın çağrısı karşılık buldu: İndirim yağmuru başlıyor! Tarım Kredi Marketleri de kampanya başlattı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın zincir marketlere yönelik yaptığı indirim çağrısına yanıtlar gelmeye devam ediyor. Bir destek daha Tarım Kredi Marketlerinden geldi. 81 ilde 3 bini aşkın satış noktası bulunan market; süt, peynir, pirinç, nohut, mercimek, ayçiçeği yağı, salça, çay, un gibi temel ihtiyaç ürünleri ile deterjan, sabun, kağıt peçete ve kağıt havlu gibi temizlik ürünlerinde 16 Ekim'den itibaren yüzde 50'ye varan indirim uygulanacak.

Başkan Erdoğan'ın çağrısı karşılık buldu: İndirim yağmuru başlıyor! Tarım Kredi Marketleri de kampanya başlattı
Ekleme: 12.10.2023 - 10:51 Güncelleme: 12.10.2023 - 10:52 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'ın çağrısı karşılık buldu: İndirim yağmuru başlıyor! Tarım Kredi Marketleri de kampanya başlattı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zincir marketlere yönelik yaptığı indirim çağrısının ardından Tarım Kredi Kooperatif Marketler de gıdadan temizlik malzemelerine kadar çok sayıda üründe fiyatları düşürme kararı aldı.

81 İLDE BAŞLIYOR

Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinden (Tarım Kredi) yapılan açıklamaya göre, Tarım Kredi Kooperatif Market, Türkiye'nin 81 ilinde 3 bini aşkın satış noktasıyla ürünlerini tüketicilerle buluşturuyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN ÇAĞRISINA DESTEK

Kuruluş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın zincir marketlere yaptığı enflasyon ve hayat pahalılığıyla mücadeleye destek olma çağrısı üzerine yeni bir kampanya düzenlendi.

Başkan Erdoğan'ın çağrısı karşılık buldu: İndirim yağmuru başlıyor! Tarım Kredi Marketleri de kampanya başlattı

16 EKİM'DE BAŞLIYOR!

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde mevcut indirim kampanyalarına ilave olarak 16 Ekim'de başlayacak yeni kampanya kapsamında, süt, peynir, pirinç, nohut, mercimek, ayçiçeği yağı, salça, çay, un gibi temel ihtiyaç ürünleri ile deterjan, sabun, kağıt peçete ve kağıt havlu gibi temizlik ürünlerinde yüzde 50'ye varan indirim yapılacak.

KAMPANYALAR DEVAM EDECEK

Ayrıca, cumartesi, pazar ve pazartesi günleri, çiftçilerden doğrudan tedarik edilerek satışı yapılan patates, soğan, elma, portakal, domates ve salatalık gibi meyve ve sebze ürünlerinde de 'manavda taptaze indirim' kampanyası devam edecek.

HEDEF ÜLKE EKONOMİSİNE DESTEK

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, üretici ile tüketici arasında doğrudan bir kanal oluşturarak, çiftçilerin ürettiği ürünleri en uygun fiyatla tüketicilere ulaştırmayı ve ülke ekonomisine destek olmayı hedefliyor.
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Başkan Erdoğan'ın çağrısı karşılık buldu: İndirim yağmuru başlıyor! Tarım Kredi Marketleri de kampanya başlattı
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