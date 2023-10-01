Küçükçekmece'de iki metrobüs çarpıştı
Küçükçekmece Beşyol'da iki metrobüs çarpıştı. Olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kaza, 12.00 sıralarında Küçükçekmece Beşyol Metrobüs durağında meydana geldi.
İddiaya göre, Beylikdüzü yönünde ilerleyen metrobüs önünde ilerleyen metrobüse çarptı.
Çarpmanın etkisiyle metrobüslerdeki yolcular savruldu. 4 kişi hafif şekilde yaralandı.
Yaralılara olay yerine gelen ambulansta müdahale edildi.
Kaza sonrası metrobüs yoluna yoğunluk oluştu.
Kazaya karışan ve hasar alan metrobüslerin kaldırılmasıyla, metrobüs yolundaki trafik normale döndü.