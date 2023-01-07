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Kırşehirde 15 araç birbirine girdi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kırşehirde 15 araç birbirine girdi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ekleme: 7.01.2023 - 16:21 Güncelleme: 7.01.2023 - 16:23 / Editör: Ozge Selin
Kırşehirde 15 araç birbirine girdi: Çok sayıda ölü ve yaralı varEdinilen bilgiye göre, Kırşehir-Kırıkkale Karayolu 27. kilometresinde yoğun sisten dolayı meydana gelen trafik kazasında, aralarında tanker, otobüs, polis aracı, kamyon ve otomobillerin bulunduğu 15 araç, zincirleme trafik kazasına karıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Feci kazada 2 kişi hayatını kaybederken, yaralı 12 kişi ambulanslar ile hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekipler de yolu trafiğe kapatarak inceleme yaptı. Hastanede tedavi altına alınan 2 kişinin durumunun da ağır olduğu öğrenildi.

Kaza yerinde incelemelerde bulunan Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, kazayla ilgili bilgiler vererek, 'Kırşehir-Kırıkkale yolu 27. kilometresinde zincirleme bir kaza meydana geldi. Maalesef 2 vatandaşımız hayatını kaybetti, 12 yaralımız var. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılarımıza da acil şifa diliyoruz. 2 kişinin durumu ağır. Onun dışında önemli bir hayati tehlikesi olan vatandaşımız yok. Bu vesileyle kış şartlarında yolda olan vatandaşlarımızı gizli buzlanma ve sise karşı uyarmak istiyorum. Çünkü her şeyden önce yaşamımızı devam ettirmek ve hayatımızı korumak önemli. Varacağımız yere biraz geç kalabiliriz ama mutlaka sis ve gizli buzlanmaya karşı tedbirli olmak lazım. Özellikle kış lastiğinin ve emniyet kemerinin önemini burada bir kez daha vurgulamak istiyorum. Kazanın detayına ilgili arkadaşlarımız bakıyor. Bir aracın kısa süreli duraklamasından ve sisten kaynaklı peş peşe bir zincirleme kazanın oluştuğu anlaşılıyor. Soruşturma devam ediyor' dedi.

Kaza anını gören bir vatandaş ise, 'Biz Ankara'ya gidiyorduk. Otobüste sağ taraftaydım. Duramayacağımızı anlayınca öndekiler bağırdı. O sırada montu kafama geçirdim ve sarsıntı yaşadık. Şoförümüz sıkıştı. Yolcularda bir şey yoktu' ifadelerini kullandı.

Kırşehirde 15 araç birbirine girdi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kırşehirde 15 araç birbirine girdi: Çok sayıda ölü ve yaralı var



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