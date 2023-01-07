  • USD: 18,75 - 18,78
  • EURO: 19,70 - 19,74
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Cumhurbaşkanı Erdoğan selzede Zülfiye Nine'nin evine misafir oldu: Yerdeki karıncayla beraber olan Cumhurbaşkanım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Antalya'nın Kumluca ilçesinde ziyaret ettiği Zülfiye Ceylan, çok mutlu olduğunu söyledi. Ceylan “Çok sevindim, anlatamam. Böyle bir şey beklemiyordum. Çok güzel oldu, Allah razı olsun. Yerdeki karıncayla beraber olan Cumhurbaşkanım, alçak gönüllü Cumhurbaşkanım” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan selzede Zülfiye Nine'nin evine misafir oldu: Yerdeki karıncayla beraber olan Cumhurbaşkanım
Ekleme: 7.01.2023 - 20:30 Güncelleme: 7.01.2023 - 20:32 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan selzede Zülfiye Nine'nin evine misafir oldu: Yerdeki karıncayla beraber olan Cumhurbaşkanım
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kumluca'da vatandaşa hitap ettikten sonra 12 Aralık 2022'de ilçede yaşanan selde zarar gören pide işletmecisi Zülfiye Ceylan'ı ziyaret etti.

Selin yaşandığı dönemde telefonla görüşen ve kendisini evine davet eden Ceylan, bugün Erdoğan'ı önce iş yerinde, sonra evinde ağırladı. Ziyaret sonrası gazetecilere açıklama yapan Ceylan, "Çok mutlu oldum, çok sevindim, mutluluğumu anlatamam. Böyle bir şey beklemiyordum. Allah razı olsun. Yerde karıncayla beraber olan, gönlü alçak Cumhurbaşkanım." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan selzede Zülfiye Nine'nin evine misafir oldu: Yerdeki karıncayla beraber olan Cumhurbaşkanım

Ziyarette sel döneminde yaşadıklarını anlattığını dile getiren Ceylan, Erdoğan'ın da dertlerine derman olduğunu, taleplerini dinlediğini belirtti.

Devletin kendilerine sağladığı imkanları Erdoğan'a aktardığını söyleyen Ceylan, "Cumhurbaşkanı'mı çok sevinçle ve mutlulukla uğurladım. Pide yedirdim, sarma, portakal, mandalina, nar ikram ettim. Memnun ayrıldı buradan. 'Uğurlar olsun' dedik, gitti." diye konuştu.


Ceylan'ın, evinin balkonuna Erdoğan'ın fotoğrafı ile Türk bayrağı astığı görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan selzede Zülfiye Nine'nin evine misafir oldu: Yerdeki karıncayla beraber olan Cumhurbaşkanım
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Cumhurbaşkanı Erdoğan selzede Zülfiye Nine'nin evine misafir oldu: Yerdeki karıncayla beraber olan Cumhurbaşkanım
Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 3 kişi tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
Kars'ta otel çatısı çöktü: Yaralılar var
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Suriye ile görüşme açıklaması! İşte masadaki kritik başlıklar
Başkan Erdoğan, Putin ile arasındaki Kumluca diyaloğunu anlattı: Beni mahçup etme
Bakan Dönmez'den heyecanlandıran paylaşım: Enerji bağımsızlığımızın ateşi
Başkan Erdoğan Kumluca'da vatandaşlara hitap ediyor
İçişleri Bakanı Soylu: Terör kırmızı çizgimizdir
Bölücüler bölündü! Pervin Buldan'dan şok çıkış: Kendi adayımızı çıkaracağız
Antalya'ya 1 milyar 157 milyon liralık 82 proje! Açılışları Başkan Erdoğan gerçekleştiriyor
Muayenehane hekimlerinin özel hastanelerdeki kota sınırlaması kaldırıldı
Türkiye'nin yeni Suriye politikası ABD'nin gündeminde! Bloomberg’den dikkat çeken analiz: Türkiye zafer kazanacak .
Bakan Nebati: 76 milyar TL’yi aşan kamu zararını önledik
CHP'nin tacizci başkanı Rasim Yüksel'den skandal sözler: Bebeğim bir sorun mu var? .
Diyarbakır’da yolcu otobüsü devrildi: 5 ölü, 23 yaralı
Mersin'de 210 polisle drone destekli şafak operasyonu: 25 zanlı aranıyor
'Hangi başkan kaç kilometre metro inşa etti?' CHP'li trollerin iddiası bakanlığın verileriyle çürüdü
Merkez Bankası'ndan menkul kıymet tesisi uygulamasında değişiklik...
Bakan Nebati TİM yönetimini kabul etti! Dikkat çeken ihracat mesajı...
Meteoroloji’den ‘sarı kodlu’ uyarı: Kıyılarda sağanak iç kesimlerde kar!

Meteoroloji’den ‘sarı kodlu’ uyarı: Kıyılarda sağanak iç kesimlerde kar!

Bakan Yardımcısı ocak ve şubata dikkat çekip uyarmıştı: Üç ilde ortaya çıkan görüntü endişeleri arttırdı

Bakan Yardımcısı ocak ve şubata dikkat çekip uyarmıştı: Üç ilde ortaya çıkan görüntü endişeleri arttırdı

Araç sahipleri dikkat! Son gün 31 Ocak

Araç sahipleri dikkat! Son gün 31 Ocak

Kadıkalesi'nde tarihi keşif: Yüzlerce yıl öncesine ait yeni gizemler ortaya çıkıyor

Kadıkalesi'nde tarihi keşif: Yüzlerce yıl öncesine ait yeni gizemler ortaya çıkıyor

Askerlikle ilgili tüm işlemler e-Devlet'e taşınıyor

Askerlikle ilgili tüm işlemler e-Devlet'e taşınıyor

Van'da yeniden petrol aranması talebi: Tarihi kayıtlarda 4 bölgede var

Van'da yeniden petrol aranması talebi: Tarihi kayıtlarda 4 bölgede var