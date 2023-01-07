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Cenaze yolunda feci kaza! 6 kişi yaralandı

Giresun Alucra'da cenaze dönüşü gerçekleşen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Ekleme: 7.01.2023 - 17:08 Güncelleme: 7.01.2023 - 17:10 / Editör: Ozge Selin
Cenaze yolunda feci kaza! 6 kişi yaralandı
Edinilen bilgiye göre, Ordu'dan Giresun'un Alucra ilçesindeki yakınlarının cenazesine gelen Hakan Cörüt idaresindeki otomobil gizli buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek ilçenin Babapınar mevkiinde 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada araçta bulunan sürücü Hakan Cörüt, Murat Palavar, Gülşen Palavar, Neslihan Camcı, Nuray Yağcıoğlu ve bir de kimliği belirlenemeyen bir kız çocuğu yaralandı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ilk müdahaleleri Alucra Devlet Hastanesinde, sonrasında Şebinkarahisar ve Giresun Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Cenaze yolunda feci kaza! 6 kişi yaralandı
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