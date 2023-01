Togg Amerikalıları mest etti: Türk hazinesini gören telefona sarıldı

Togg, ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2023'te duyuları harekete geçiren bir deneyim alanıyla katıldı.Beyond X, Akıllı Yaşam, Temiz Enerji ve Self AI alanlarından oluşan 'Dijital Mobilite Bahçesi', ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.Togg standında mobilite geleceğini deneyimleyen ziyaretçiler AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu. Pazarlama ve iletişim uzmanı Erin Vanderklok, stantta Beyond X alanındaki deneyimin çok iyi, rahatlatıcı ve ilginç olduğunu kaydetti. Vanderklok, 'Kapalı bir alanda mobilitenin geleceğini deneyimlemenin çok iyi olduğunu düşünüyorum.' dedi.Teknoloji sektöründe çalışan Jose Ramirez, Togg standında yaşadığı deneyimin oldukça iyi olduğunu söylerken benzersiz bir deneyim olduğunu, kesinlikle denenmesi gerektiğini dile getirdi. Test ekipmanları üreten bir şirkette çalışan Hwee Yng Yeo, yaşadığı deneyimin 'harika' olduğunu söyledi ve geleceğin nasıl olacağından emin olmadığını belirtirken ancak dijital olacağından emin olduğunu kaydetti.Elektronik alanında çalışan Kenneth Pemberton, deneyimin çok etkileyici olduğunu anlattı ve 'Çok sürükleyici buldum sanki hareket halindeymişim gibi hissettim.' dedi.Arizona Bilim Merkezi'nden Alyson Smith ise deneyimin sürükleyici olduğunu, tüm duyularına hitap ettiğini aktardı. Deneyimin sonunda bunun aynı zamanda eğitici olduğunu da belirten Smith, deneyimi görsel açıdan 'büyüleyici' olarak betimledi. Smith, mobilitenin geleceğinin nasıl olabileceğini gösterdiğini kaydetti.Grace Auclair-Lee deneyimin harika olduğunu dile getirdi ve sanat, teknoloji ve eğitim arasında bağlantı kuran harika bir yol olduğunu ifade etti.Makyaj sanatçısı Vicky Nguyen de Togg standında yaşadığı deneyimi harika olarak nitelendirdi. Kendisini uzay gemisinde gibi hissettiğini belirten Nguyen, stantta sunulan deneyimi çok sevdiğini kaydetti. Dijital Mobilite Bahçesi ile duyuları harekete geçiren deneyimTogg, Las Vegas Convention Center'daki standında, 'Dijital Mobilite Bahçesi' adını verdiği 910 metrekarelik alanda sürdürülebilir ve bağlantılı bir mobilite geleceğini keşfetme deneyimi sunuyor.CES 2023'te Togg standına gelenleri iki katlı yapının önünde yerleştirilmiş 21 metreye 7 metre ebadında dev LED ekrandan akan, siber fiziksel mimar ve dijital sanatçı Güvenç Özel'in tasarladığı dijital şelale karşılıyor. Standın zeminindeki kanallarda buluşan dijital ve gerçek su, Togg'un dualite kavramını gözler önüne seriyor.Togg'un hem dijital hem doğayla iç içe olan deneyim alanında, dualite yaklaşımındaki insan ve teknoloji, sanat ve bilim, akıl ve kalp, birlik ve çokluk gibi kavramlar buluşuyor. Beyond X, Akıllı Yaşam, Temiz Enerji ve Self AI alanlarından oluşan 'Dijital Mobilite Bahçesi', ziyaretçilere duyuları harekete geçiren bir deneyim yaşatıyor. Beyond X mobilitenin yarından sonrasının ipuçlarını veriyor Ziyaretçiler Togg'un dualite kavramını vurgulayan logosuna atıfta bulunan girişten geçtikten sonra, 15 metre uzunluğunda ve LED ekrandan oluşan bir tünele giriyor. Tünel içinde başlayan deneyim, tünelin sonunda mobilitenin yarından sonrasını dijital sanatla ifade eden Beyond X kapsülünde devam ediyor.Mobilitenin yarından sonrasının ipuçlarını veren ve Togg Dizayn Stüdyosu'nun tasarladığı ve Pininfarina ile birlikte geliştirilen Beyond X alanı, katılımcılara kişiselleştirilmiş bir mobilite deneyimi sunuyor. Yolculuklarına tünelde başlayan ziyaretçiler, heykelsi ve dairesel bir kapsülün içinde hayal gücünü zorlayan bir görsel sanat eşliğinde mobilite deneyimi yaşıyor. Katılımcılar, kendileri için en uygun müzik ve ortamın içinde, 'Satürn', 'Orman', 'Fütüristik Şehir' ve 'Sanatsal Türkiye' gibi dört olası senaryodan birini yaşayabiliyor.Beyond X, sıra dışı dijital bir deneyim ile akıl, ruh, kalp ve dört duyuyu harekete geçiriyor. Türkiye'nin yerli otomobili Togg CESS 2022'ye de damga vurmuş tüm dünyada haftalarca konuşulmuştu.