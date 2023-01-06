  • USD: 18,75 - 18,78
  • EURO: 19,70 - 19,74
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İstanbul Havalimanı 2022'de Avrupa'nın lideri! Bakan Karaismailoğlu verileri paylaştı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nın 2022 yılında günlük 1.156 ortalama uçuş ile Avrupa'nın lideri konumunda olduğunu açıkladı. Bakan Karaismailoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşıma, "Türkiye’nin gururu oldu!" notunu düştü.

İstanbul Havalimanı 2022'de Avrupa'nın lideri! Bakan Karaismailoğlu verileri paylaştı!
Ekleme: 6.01.2023 - 23:36 Güncelleme: 6.01.2023 - 23:55 / Editör: Ozge Selin
İstanbul Havalimanı 2022'de Avrupa'nın lideri! Bakan Karaismailoğlu verileri paylaştı!
Türkiye'nin ödüllere doymayan mega projesi İstanbul Havalimanı 2022 yılında da Avrupa ve dünyaya damga vurdu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nın 2022'de günlük ortalama 1.156 uçuş ile lider olduğunu açıkladı.

İstanbul Havalimanı 2022'de Avrupa'nın lideri! Bakan Karaismailoğlu verileri paylaştı!

Bakan Karaismailoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'İstanbul Havalimanı 2022'de Avrupa'nın lideri, Türkiye'nin gururu oldu! Havalimanımız günlük 1.156 uçuşla Avrupa'da zirvenin sahibi!' ifadelerini kullandı.

İstanbul Havalimanı 2022'de Avrupa'nın lideri! Bakan Karaismailoğlu verileri paylaştı!
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
İstanbul Havalimanı 2022'de Avrupa'nın lideri! Bakan Karaismailoğlu verileri paylaştı!
Adalet Bakanı Bozdağ'dan altılı masaya eleştiri: Cumhurbaşkanı adayı değil özel kalem müdürü arıyorlar
Meksika'da El Chapo krizi sürüyor: 29 kişi öldü
Nevşin Mengü altılı masanın formülünü sert sözlerle eleştirdi: Başka sistem bulun
Kılıçdaroğlu, Akşener ve İmamoğlu'nun ilginç metro diyaloğu! 'Durma işi nasıl oluyor?'
Karadeniz gazında kritik gelişme! Bakan Dönmez duyurdu: Yüzde 90'a ulaştı
Altılı masada kim hangi bakanlığı istiyor? Fatih Portakal 'kulis bilgi' diyerek anlattı!
Podolyak: Rus ateşkesinin özü budur, sessizliği taklit ederek arkadan öldürmek!
Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında 2 kritik isim daha yakalandı! Cinayet öncesi keşif yapan...
ABD öğrendi tüm dünya öğrenecek: Turkey değil Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde üstüne müjde: Çiftçi destek kredisini uygulamaya geçireceğiz
Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri belli oldu! Türkiye'nin listedeki yeri dikkat çekti: İşte 2023'ün en iyileri...
Ankara'da ulaşıma zam geliyor!
Muharrem İnce 6'lı masayı topa tuttu: Sekreter cumhurbaşkanı istiyorlar
Rusya duyurdu: Ukrayna'da tüm temas hattı boyunca 36 saatlik ateşkes ilan edildi
İkinci el konutlar için yeni kampanya geliyor! Bakan Kurum açıkladı
Manisa'da kuyuya düşen baba oğuldan geriye bu kareler kaldı! O kuyu 6 ay önce…
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Hamza Dağ’dan altılı masaya ‘imza yetkisi’ tepkisi
Kılıçdaroğlu konuşurken İmamoğlu'nun yüz ifadesi sosyal medyada gündem oldu
6 Ocak 2023 hava durumu: O illere karla karışık yağmur ve sağanak uyarısı!

6 Ocak 2023 hava durumu: O illere karla karışık yağmur ve sağanak uyarısı!

Twitter kullanıcıları dikkat: Milyonlarca veri internete sızdırıldı kimlik bilgileri de tehlikede

Twitter kullanıcıları dikkat: Milyonlarca veri internete sızdırıldı kimlik bilgileri de tehlikede

BDDK'dan cep telefonları için kredi ve taksit düzenlemesi

BDDK'dan cep telefonları için kredi ve taksit düzenlemesi

Togg Amerikalıları mest etti: Türk hazinesini gören telefona sarıldı

Togg Amerikalıları mest etti: Türk hazinesini gören telefona sarıldı

Askerlikle ilgili tüm işlemler e-Devlet'e taşınıyor

Askerlikle ilgili tüm işlemler e-Devlet'e taşınıyor

Van'da yeniden petrol aranması talebi: Tarihi kayıtlarda 4 bölgede var

Van'da yeniden petrol aranması talebi: Tarihi kayıtlarda 4 bölgede var