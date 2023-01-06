e-Devlet başvurusuyla silinen adli sicil kaydı rakamı açıklandı

Adli sicil kaydı düzeltme ve silme taleplerinin e-Devlet'ten alınması, yoğun ilgi gördü.Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından 18 Ağustos'ta başlatılan, bugüne kadar 350 bin 952 başvuru yapılan uygulama kapsamında, 320 bin 775 kişinin adli sicil kaydı silindi.Uygulama çerçevesinde e-Devlet üzerinden yapılan toplam başvuru ise 350 bin 952 oldu. Neticelendirilen başvuru sayısı da 320 bin 775 olarak açıklandı.Adli sicil arşiv kaydı silme sayısı 2 milyona yaklaştıYasal şartlarının oluştuğu belirlenen 410 bin 877 adli sicil ve arşiv kaydı, ilgililerin talebi üzerine silinirken, talep olmaksızın toplu silme ile kendiliğinden silinen kayıt sayısı ise 1 milyon 473 bin 84 oldu.Böylelikle adli sicil arşiv kaydı silme sayısı, toplam 1 milyon 883 bin 961'e ulaştı. 2022 yılında adli sicil sorgulama sayısı da 80 milyon 299 bin 169'a yükseldi.