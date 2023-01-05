Temsilciler Meclisi'nde seçim krizi sürüyor! 6. turdan da sonuç çıkmadı!

8 Kasım 2022'deki ara seçimlerin ardından Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisinde başkan seçimi krizi devam ediyor. Bugün yapılan son 3 oylamada sonuçlar aynı kaldı.6'ıncı tur oylamada, McCarthy 201 oyda kalırken, kendisine destek vermemekte ısrarcı olan 20 Cumhuriyetçi vekil, oylarını vekil Byron Donalds'tan yana kullandı.212 Demokrat üyenin tamamı parti liderleri Hakeem Jeffries için oy kullanmaya devam ediyor.Bir milletvekili ise adaylardan hiçbirine oy vermedi.CUMHURİYETÇİLER ARASINDAKİ BÖLÜNMÜŞLÜK SÜRÜYORABD Temsilciler Meclisinde son 100 yıldır ilk kez yapılan 6 oylamada da yeterli çoğunluğa ulaşılamadığı için Meclis Başkanı seçilemiyor.Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın sıkı destekçisi olan bir grup Cumhuriyetçi üye, Trump'ın "McCarthy'e oy verin" çağrılarına rağmen aksi yönde oy kullanmaya devam ediyor.CUMHURİYETÇİLERİN LİDERİ MCCARTHY KİMDİR?1965 doğumlu Kevin McCarthy, ilk kez 2006'da Cumhuriyetçi Parti'den Kongre üyesi seçilmişti. Aslen iş insanı olan Kaliforniyalı siyasetçi, 2018'den bu yana Temsilciler Meclisinde Cumhuriyetçilerin azınlık lideri olarak görev yapıyordu.Trump'ın sıkı destekçilerinden McCarthy, 2020'deki başkanlık seçim sonuçlarına itirazında Trump'ın yanında yer almıştı. Daha sonra seçimlerin meşru olduğunu kabul eden Cumhuriyetçi siyasetçi, 6 Ocak 2021'de Kongre binasına gerçekleştirilen saldırıyı da kınamıştı.BYRON DONALDS KİMDİR?1978 doğumlu Floridalı siyasetçi Donalds, Meclisteki Cumhuriyetçi iki siyahi üyeden biri. Eski bir iş insanı olan Donalds, Cumhuriyetçi partide son dönemde yıldızı parlayan isimler arasında yer alıyor.Donalds, kürtaj karşıtı ve aynı zamanda sıkı bir bireysel silahlanma savunucusu olarak öne çıkıyor.İLK 5 TURDAKİ OYLAMALARDA ADAYLAR YETERLİ SAYIYA ULAŞAMAMIŞTI8 Kasım 2022'deki ara seçimlerin ardından 3 Ocak'ta ilk oturumunu yapan 118. ABD Kongresinin iki yıllık yeni yasama süreci, başkan seçimi kriziyle başlamıştı.Temsilciler Meclisinde yapılan 4 tur oylamada da üyeler, Meclis Başkanını seçememişti. 5 oylama boyunca 212 Demokrat üyenin tamamı ise parti liderleri Hakeem Jeffries için oy kullanmaya devam etmişti.Cumhuriyetçilerin çoğunluk lideri Kevin McCarthy, son olarak partisinden 201 kişinin oyunu almış, muhafazakar Cumhuriyetçilerin 20'si ise Byron Donalds'a oy vererek, McCarthy'nin çoğunluğu elde etmesine izin vermemişti.BAŞKAN SEÇİLENE KADAR OYLAMALAR DEVAM EDECEKEski ABD Başkanı Trump, Temsilciler Meclisinde 5 kez üst üste yapılan oylamada Meclis Başkanı olmak için kendi partisinden yeterli çoğunluğu elde edemeyen McCarthy'e oy verme çağrısı yapmıştı.ABD'de Temsilciler Meclisi Başkanı, devlet başkanı ve başkan yardımcısından sonra protokolde üçüncü sırada yer alması bakımından önem arz ediyor.Temsilciler Meclisi, başkanını seçmeden işlemeye başlayamıyor. Milletvekillerinin yeni başkanın seçilmesi için gereken çoğunluğu elde edene kadar oylamaya devam etmesi bekleniyor.