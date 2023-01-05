Krizlerin gölgesinde 10'uncu toplantı! 6'lı masa yazı fontları ve metin boşluklarından sonra nihayet adayı da konuşacak

Bugüne kadar 9 kez toplanan ancak hiçbir şekilde Cumhurbaşkanı adayını konuşmayan 6'lı masa, bugün Gelecek Partisi ev sahipliğinde bir araya geliyor. Kritik toplantı öncesi partiler arasındaki restleşmeler ve krizler dikkat çekiyor. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, adayın bugün tartışılabileceğini söyledi. Karamollaoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilme şansının yüksek olduğunu vurgulayarak bir anlamda destek verdi. Kılıçdaroğlu adaylığı çok isterken, Meral Akşener bu adaylığa mesafeli duruyor ve Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş isimlerini sürekli gündemde tutuyor. Kılıçdaroğlu, İYİ Parti'nin bu tutumundan rahatsızlığını dile getirerek, "Partiler birbirlerinin iç işlerine karışmamalı" diyerek resti çekmişti. Öte yandan Akşener ile Kılıçdaroğlu'nun arasında Saraçhane gerginliği de sürüyor.6'lı masa bugün Gelecek Partisi'nin ev sahipliğinde 10'uncu toplantısını gerçekleştirecek. Toplantı öncesi partiler arasında farklı krizler ve gerginlikler yaşanıyor. Bu krizlerin ve gerginliklerin gölgesindeki toplantının nasıl sonuçlanacağı merak ediliyor.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce İYİ Parti'nin ve Saadet Partisi'nin Meclis'e girebilmesini sağladığı için elini güçlü hissediyor. Kılıçdaroğlu, masanın CHP'siz olmayacağı kanaatinde ve bu özgüvenle hareket ediyor. CHP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde masanın ortak adayı olmak için oldukça hevesli. Kılıçdaroğlu'nu frenleyen tek şey ise, masanın net bir destek vermemiş olması.Kılıçdaroğlu'nun adaylığına en belirgin şekilde karşı çıkan parti hiç kuşkusuz ki İYİ Parti... İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nun adaylık ihtimali ile ilgili soruların tamamını ya geçiştirdi ya da 'kazanacak aday' vurgusu ile başka bir boyuta çevirdi.Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı aday yapmak için bastırıyor. Kılıçdaroğlu ile Akşener tam da burada ayrışıyor. Kılıçdaroğlu, CHP'li belediye başkanlarının görevine devam etmesi gerektiğini ifade ediyor.Akşener'in sık sık İmamoğlu ve Yavaş'ı gündeme getirmesine Kılıçdaroğlu daha fazla tahammül edemeyerek resti çekti. Kılıçdaroğlu, "Kimse partilerin iç işlerine karışmasın" diyerek Akşener'i net şekilde uyardı.Ekrem İmamoğlu'nun YSK'ya hakaret ettiği gerekçesi ile yargılandığı davadan ceza alması sonrası yaşanan süreç de Kılıçdaroğlu ve Akşener'in arasını açtı. Akşener, İmamoğlu'nun yanına gitti. Burada adeta alınan ceza sevinç çığlıkları ile karşılandı. Akşener ve İmamoğlu'nun sarılarak ceza kutlaması yaptığı görüntüler çok konuşuldu. Ayrıca Saraçhane önüne toplanan İYİ Parti ve CHP'lilere Akşener tarafından bir konuşma yapıldı. Akşener, 85 milyon vurgusu yaparak İmamoğlu'nun bir anlamda Cumhurbaşkanı adayı ilan etti.Almanya'da bulunan ve hızla yurda dönmek zorunda kalan Kemal Kılıçdaroğlu duruma oldukça sinirlendi. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu CHP Grup Toplantısı'na davet etti. Burada konuşmayı bekleyen İmamoğlu'na söz hakkı vermedi. Kılıçdaroğlu, İstanbul'da görevine devam edeceğinin altını çizerek İmamoğlu'nun adaylığının önünü bir kez daha kapattı. Kılıçdaroğlu, 'Baba ile oğul ilişkimiz var' diyerek İmamoğlu'nun CHP'nin evladı olduğunu vurguladı ve İYİ Parti'ye de üstü kapalı bir ayar verdi.Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş'ı adaylık için adının geçmesi sonrası da 'Görevine devam edecek' vurgusu yaptı.Masanın yüzde 1'lik partileri arasında yer alan DEVA'nın HDP'ye göz kırpan açıklamaları sürüyor. Saraçhane'deki konuşmasında da HDP ve Selahattin Demirtaş vurgusu yapan Ali Babacan, Anayasa'daki 'Türk' ifadesinin kaldırılmasına kafayı takmış durumda... DEVA'dan bu yönde gelen açıklamalar masada tartışma yaratacak hususlar arasında yer alıyor.İYİ Parti'nin bu söyleme nasıl yaklaşacağı, nasıl bir tepki vereceği merak konusu...Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bugünkü toplantıda Millet İttifakı'nın ortak adayının da konuşulacağını söyledi. Türkiye'nin gündemini meşgul eden bu konunun artık az da olsa masada konuşulması gerektiğini ifade eden Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanma ihtimalinin yüksek olduğunu da sözlerine ekledi. Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu'na bir anlamda adaylık konusunda destek verdi.Karamollaoğlu, masanın içinden bir aday olabileceği gibi dışından da bir aday olabileceğini, her türlü konuşmaya açık olduklarını ifade etti.6'lı masa bundan önceki 9 toplantıda, yazı fontları, metin boşlukları, kullanılacak dil gibi ÖNEMLİ konuları ele almıştı.