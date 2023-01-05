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Kimse üretmeye cesaret edemiyor: Türkiye'de yetiştirilip Avrupa'ya gönderiliyor

Türkiye'de üretilen ve dekar başına 150 dal yıllık hasadı gerçekleştirilen çiçek yurt dışından oldukça talep görüyor. Tanesi 2 TL ile 5 TL arasında satılıyor. Üretim aşamasının zorluğu nedeniyle herkesin ekmeye cesaret edemediği bitki, bakım ve hasat süreciyle de dikkat çekiyor.

Ekleme: 5.01.2023 - 15:30 Güncelleme: 5.01.2023 - 15:35 / Editör: Ozge Selin
Kimse üretmeye cesaret edemiyor: Türkiye'de yetiştirilip Avrupa'ya gönderiliyor
Türkiye'de en çok Antalya'nın Aksu ilçesinde üretilen düğün çiçeği, yurt dışından rağbet görüyor. Düğün çiçeklerinin Avrupa ülkeleri tarafından tercih edildiğini belirten üretici Yasin Başkurt, 'Almanya ve Hollanda'da çiçek mezatına gönderiyoruz. Oradan bütün dünyaya dağıtımı yapılıyor. Düğün çiçeği çok özel bir çiçek, yaklaşık 20 yıldır üretiyoruz. Türkiye'de en çok üretimini biz yapıyoruz.

Kimse üretmeye cesaret edemiyor: Türkiye'de yetiştirilip Avrupa'ya gönderiliyor



'YETİŞTİRMESİ ÇOK RİSKLİ'

Yetiştirmesi çok zor ve riskli bir çiçek. Kimse yetiştirmeyi tercih etmiyor. Dal fiyatı 2 TL ile 5 TL arasında satılıyor. Dönümden 150 bin dal kesiliyor. Kış çiçeği olduğu için ekim ayı içerisinde dikiliyor. Sürekli toprağı ıslak oluyor. Ekildikten 60 gün sonra hasat ediyoruz. Mart sonuna kadar hasadı yapılıyor' dedi.

'SÜREÇ ZAHMETLİ'

Düğün çiçeğinin yetiştirilme sürecinden bahseden Başkurt, yetiştirilmesi zor ve riskli bir tür olan çiçeğin tohumlarının yurt dışından ithal edildiğini belirterek, 10 bin adet getirip bunu 30 bine kadar kendilerinin çoğalttığını aktardı.

Çiçek soğanlarından 3 sene verim alabildiklerini, daha sonra ticari değerinin azaldığını söyleyen Başkurt, 'Tohumları eylül ayında bir gece suda bekletiyoruz. Nemlendirerek kasalara konuluyor; 3 dereceden başlıyor, 17 dereceye kadar bir ay depoda kalıyor. Burada kış geldiğini düşünen bitkiyi ekim ayında toprağa ekiyoruz.

Bu tohumlar ekim ayında toprakla buluşuyor. Sürekli yağmurlama yapıyoruz. Sürekli serin tutmak gerekiyor, sıcakta dikmek çok riskli. Hastalıklara karşı da çok hassas bir tür. Kırılgan, depo ömrü az bir çiçek. Depoda 20 gün dayanıyor. Vazo ömrünü depoda tamamlamadan satılması gerekiyor. 60 günde hasat ediliyor. Mart ayında da sezonu tamamlanıyor' diye konuştu.

Kimse üretmeye cesaret edemiyor: Türkiye'de yetiştirilip Avrupa'ya gönderiliyor

YILLIK 10 MİLYON DAL ÇİÇEK

150 dekar alanda kesme çiçek üretimi yaptıklarını kaydeden Başkurt, 'Burada karanfil, hüsnüyusuf, anemon, dağ lalesi ve düğün çiçeği üretiyoruz. Yüzde 95 yurt dışı, yüzde 5 yurt içine satılıyor.

Almanya ve Hollanda'ya ihraç ediliyor. Satış fiyatlarımız dal başına 2 TL. Yurt içi satışlar 1 TL. Yıllık dekar başına 150 bin toplamda 10 milyon dal üretiyoruz. Ağustos ayında ekiyoruz. 3 ay sonra her üç günde bir hasat ediliyor. Haziran ayında hasatımız tamamlanıyor' şeklinde konuştu. Kimse üretmeye cesaret edemiyor: Türkiye'de yetiştirilip Avrupa'ya gönderiliyor.

Kimse üretmeye cesaret edemiyor: Türkiye'de yetiştirilip Avrupa'ya gönderiliyor
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