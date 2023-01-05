Fethi Sekin unutulmadı! Şehadetinin 6. yılında minnet ve özlemle…

Türkiye, İzmir Adliyesi önünde 5 Ocak 2017 yılında PKK'lı teröristlerin saldırısı sonrasında şehit olan polis memuru Fethi Sekin'i şehadetinin 6. yılında anarken sosyal medyada da anma mesajları paylaşılıyor.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, resmi Twitter hesabından Fethi Sekin'i şehadetinin 6. yılında anarken "Bu ülke için, bu Millet için gözünü kırpmadan Şehadete yürüyen Kahraman Şehidimiz #FethiSekin; Adın, ay yıldızlı bayrağımızla birlikte ilelebet bu toprakların üzerinde dalgalanacak, Seni Şehit edenlerle Mücadelemiz son nefesimize kadar devam edecek Rahmet, minnet ve özlemle…" ifadelerini kullandı.İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı ise şehit polis memuru için paylaştığı anma mesajında "Unutmadık, Unutmayacağız! 6 yıl önce bugün İzmir Adliyesine yönelik hain terör saldırısını canı pahasına önleyen Kahraman Şehidimiz Fethi Sekin'i rahmet ve minnetle anıyorum" şeklinde yazdı.Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ da sosyal medya hesabından şehit Fethi Sekin için bir anma mesajı yayınladı. Dağ, "6 yıl önce İzmir'i kana bulamak isteyen teröristlere karşı canını ortaya koyup "Dur!" diyerek şehadete yürüyen kahraman polisimiz Fethi Sekin'i ve saldırıda şehit düşen adliye çalışanı Musa Can'ı rahmet ve minnetle yâd ediyorum. Mekânları cennet, ruhları şâd olsun" dedi.Emniyet Genel Müdürlüğü de (EGM) resmi Twitter hesabından şehit polis memuru Fethi Sekin'i anarak, "İzmir Adliyesine yönelik hain terör saldırısını canı pahasına önleyen Kahraman Şehidimiz Fethi Sekin'i rahmet ve minnetle anıyoruz. Şehitler Ölmez" ifadelerini kullandı.İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da anma mesajında, "Kahraman polisimiz Fethi Sekin, 6 yıl önce, 5 Ocak günü eli silahlı, bombalı teröristlere karşı kahramanca mücadele ederken şehit düştü. Şehidimiz, sonsuza dek milletimizin kalbinde yaşamaya devam edecek Ruhu şad, makamı âli olsun" dedi.TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı, Baykar Teknoloji Lideri, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar da anma mesajı yayınlayanlardan oldu. Bayraktar, ""Selâm, kıyam vaktinde vurulan yiğitlere Şehâdet ufkunda kan revândır şimdi ölüm Selâm, eğilmeyip de kırılan yiğitlere..." Kahraman Şehidimiz #FethiSekin'in ruhu şad, mekânı cennet olsun" dedi.Sosyal medya platformu Twitter'da şehit polis memuru Fethi Sekin'i anma mesajları paylaşılmaya devam ediyor. Vatandaşlar da Fethi Sekin'i şehadetinin 6. yılında unutmadı ve sosyal medya hesaplarından anma mesajlarıyla şehidi yad ediyor.