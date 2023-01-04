  • USD: 18,72 - 18,75
  • EURO: 19,85 - 19,88
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Yargıtay Başsavcısı Şahin, HDP’ye hazine yardımının önüne geçilmesiyle ilgili açıklamasını AYM’ye gönderdi

HDP'ye açılan kapatma davası çerçevesinde partiye yapılan hazine yardımının parti dışı faaliyetlerde kullanılmasının engellenmesi talebiyle ilgili Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Anayasa Mahkemesi'ne yanıt verdi.

Ekleme: 4.01.2023 - 17:12 Güncelleme: 4.01.2023 - 17:13 / Editör: Ozge Selin
Yargıtay Başsavcısı Şahin, HDP’ye hazine yardımının önüne geçilmesiyle ilgili açıklamasını AYM’ye gönderdi
AYM, hazine yardımı ödenen hesaplarına bloke konulmasına dair kararını 6 Ocak'ta verecek. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin tarafından Anayasa Mahkemesi'ne gönderilen 11 sayfalık yazıda, daha HDP'nin terör örgütü PKK ile irtibatının dava sürecinde de devam ettiğinin altı bir kez daha çizildi. Söz konusu tespite ilişkin son dönemde Kobani davası başta olmak üzere elde edilen bilgi ve beyanlar sıralandı. Yazıda, hazine yardımının parti dışı faaliyetlerde kullanılmasının engellenmesi için HDP'nin hazine yardımı ödenen hesaplarına bloke konulması gerektiği vurgulandı.

KARAR 6 OCAK'TA VERİLECEK

Anayasa Mahkemesi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HDP'nin hazine yardımı ödenen hesaplarına bloke konulmasına dair kararını 6 Ocak'ta verecek.

BAŞSAVCILIKTAN YAZILI AÇIKLAMA İSTENMİŞTİ

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, kapatma davası kapsamında HDP'nin hazine yardımı ödenen hesaplarına bloke konulmasını istemişti. Bu isteği görüşen Anayasa Mahkemesi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'den yazılı bir açıklama istemişti. AYM, HDP'nin terör örgütü ile irtibatının dava sürecinde de devam ettiğine dair ulaşılan bilgi ve belgelerin gönderilmesini istemişti.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Bakan Özer duyurdu! Özel okul ücretleri artış oranı açıklandı
Osman Gökçek
Eda Taşpınar ifade verdi
İmamoğlu taşeron yasasından faydalananları ‘Yeni işçi’ olarak tanımladı! 'İBB başkanı yine yalana sarıldı'
Katar'dan İsrail ve Mescid-i Aksa açıklaması: Acil uluslararası müdahale çağrısı yapıldı
AK Partili Mehmet Ali Çelebi’den tepki: “İndirilecek bayrağımız yoktur!”
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Lozan açıklaması
Bekir Bozdağ'dan 'Ekrem İmamoğlu' açıklaması
Başkan Erdoğan 'birileri yanlış anlıyor' diyerek duyurdu: 2023'te çok daha güçlü bir destek istiyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memur ve emeklilere ek zam
Yeni bir savaş mı çıkıyor? ABD'den nükleer çıkışı: Savunmaya kararlıyız
ABD'yi korkutan uyarı: Kongre baskını yeniden olabilir
Ekrem İmamoğlu belediyede işe alınan teröristleri savundu
Bakan Akar'dan Suriye açıklaması
Bakan Soylu'dan İBB'ye terör soruşturması ile ilgili önemli açıklamalar
Askeri kamyonet yoğun sis nedeniyle TIR'a çarptı: Bir astsubay ve 2 asker şehit oldu
İBB'den taziye beklerken işten atılmıştı... 'Başkan Erdoğan'ın açıkladığı karar bizi çok mutlu etti'
Ekrem İmamoğlu adını kaldırım taşına yazdırdı
Orta gelirliye konut kampanyası için detaylar belli oldu! Orta gelir konut kredisi faizi ve ödeme planı ne oldu?
Kılıçdaroğlu'nun 'Kuzey Kürdistan' diyen başdanışmanı röportaj verirken Türk bayrağını kaldırttı
Memur ve emeklinin maaş zammı yüzde 30'a çıktı: İşte yeni maaşların kalem kalem listesi

Memur ve emeklinin maaş zammı yüzde 30'a çıktı: İşte yeni maaşların kalem kalem listesi

AVM otoparkında gizli tünel bulundu: Ne için yapıldığını kimse bilmiyor

AVM otoparkında gizli tünel bulundu: Ne için yapıldığını kimse bilmiyor

Her yeri istila ettiler: İstanbul Boğazı'nda ürküten görüntü

Her yeri istila ettiler: İstanbul Boğazı'nda ürküten görüntü

Akıllara durgunluk veren olay: Bursa'da yaşandı görenleri 'pes' dedirtti

Akıllara durgunluk veren olay: Bursa'da yaşandı görenleri 'pes' dedirtti

Ukraynalı model Anzelika Srabiants davasında flaş gelişme! Bakanlık devreye girdi

Ukraynalı model Anzelika Srabiants davasında flaş gelişme! Bakanlık devreye girdi

560 cesedi parçalayıp sattı: ABD'yi sarsan olay! Vücut parçalarını çalmak için iğrenç tezgah!

560 cesedi parçalayıp sattı: ABD'yi sarsan olay! Vücut parçalarını çalmak için iğrenç tezgah!