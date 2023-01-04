Ukraynalı model Anzelika Srabiants davasında flaş gelişme! Bakanlık devreye girdi

Ukraynalı model Anzelika Srabiants balkondan düşüp hayatını kaybettiği korkunç olay 10 Haziran 2021 günü İstanbul Sancaktepe'de yaşandı.İddiaya göre model Anzelika Srabiants, köpek eğitmeni Burak Ercan ile birlikte yaşıyordu. İkili Ataşehir'de bir restorana yemek yemeye gitti.Eve dönüş yolunda aralarında tartışma yaşandı. Tartışma evde de devam etti. Tartışma sonrası Ukraynalı model evin balkonundan aşağı düşerek hayatını kaybetti.Korku dolu anları kayda alan ve olay sonrası tutuklanan erkek arkadaşı hakkında 'tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.Davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Burak Ercan, 'Başta ben maktulün elini balkonda göremedim. Sonradan balkonda asılı olduğunu görünce telefonu bırakarak yanına koştum. Kendisini tutup çekmeye çalıştım. Bu sırada kemerimi çıkarıp bu şekilde çekmek isterken elimden kayıp düştü. Kendisine yardımcı olmak istedim' dedi. Mahkeme, sanık Ercan'ın cezalandırılmasını gerektirecek yeterli ve somut delilin bulunmadığını belirtti, beraatına ve tahliyesine hükmetti.Hükmün ardından hem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, hem de Ukraynalı model Anzelika Srabiants'ın annesi Nadiia Srabiants karara itiraz etti.Bakanlık, sanık Burak Ercan aleyhine istinaf yoluna başvurduklarına dair mahkemeye dilekçe sunarak, gerekçeli kararın kendilerine tebliğ edilmesinin ardından gerekçeli itiraz dilekçelerini dosyaya sunacaklarını belirtti.Ukraynalı modelin annesi Nadiia Srabiants ise mahkemeye sunduğu dilekçesinde, 'Karar usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle sanık aleyhine istinaf kanun yoluna başvuruyoruz' dedi. Yine Bakanlık gibi gerekçeli kararın ardından istinaf sebep ve gerekçelerini sunacağını kaydetti.