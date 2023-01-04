Şırnak’ta, itfaiye aracı yangına giderken çamura saplandı

Şırnak’ın Silopi ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi 167'nci Sokak'taki apartmanın 3'üncü katında, S.B.'ye ait dairede sabah saatlerinde çıkan yangın kısa sürede büyüdü.Elektrik kontağından çıkan kıvılcımlarla başlayan yangın, endişeye neden oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi.DHA’nın haberine göre; lastiği patlak araç nedeniyle site bahçesine giremeyen itfaiye ekipleri zor anlar yaşadı. Bu sırada S.B., ekibi apartmanın arkasına yönlendirdi.Araziden geçtiği sırada çamura saplanan araç çıkarılamayınca, bölgeye su tankeri gönderildi.Yangın, su tankeriyle söndürüldü. Alevlerin sardığı ev, kullanılamaz hale geldi. İtfaiye aracı ise çekiciyle saplandığı yerden çıkarıldı.