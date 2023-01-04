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Memur ve emekli zammı teklifi Meclis'e sunuldu...

AK Parti, memur ve emekliye yüzde 30 zam ve emekli maaşının alt sınırını 5500 TL yapan düzenlemeleri de içeren yasa teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

Memur ve emekli zammı teklifi Meclis'e sunuldu...
Ekleme: 4.01.2023 - 21:30 Güncelleme: 4.01.2023 - 21:37 / Editör: Ozge Selin
Memur ve emekli zammı teklifi Meclis'e sunuldu...
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün AK Parti Grup Toplantısından yaptığı açıklamada memur ve emekli zammının yüzde 25'ten yüzde 30'a çıkarıldığını duyurmuştu.

Erdoğan açıklamasında, 'Dün ve bugün yürütülen çalışmalar sonunda başka bazı alanlarda fedakarlık yaparak memur ve emekli maaş artış oranını yüzde 30 oranına kadar çıkartabileceğimiz imkanlar sağladık. Böylece buradan memurlarımıza ve tüm emeklilerimize 2023 yılı ocak ayı maaş artışlarının yüzde 30 olarak uygulanacağı müjdesini veriyorum' ifadelerini kullanmıştı.

TEKLİF MECLİS'E SUNULDU

AK Parti, memur ve emekliye yüzde 30 zam ve emekli maaşının alt sınırını 5500 TL yapan düzenlemeleri de içeren yasa teklifini TBMM Başkanlığına sundu.
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