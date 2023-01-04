Bakan Özer duyurdu! Özel okul ücretleri artış oranı açıklandı

2023 özel okul ücretleri zam oranı bugün yapılacak açıklama ile netlik kazanacak. Milyonlarca veli, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in zamlı özel okul fiyatları açıklamasına kilitlenmiş durumda... Geçtiğimiz yıl özel okul ücretleri artış oranı yüzde 36 olarak belirlenmişti. Bakan Özer, bu yıl da veliyi koruyacak bir özel okul ücreti artış oranı belirleyeceklerinin mesajını verdi. Peki, yeni zamlı özel okul fiyatları ne kadar olacak?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2023 zamlı özel okul fiyatları ile ilgili açıklamayı yaptı. Bu yıl yapılacak zam oranı merakla bekleniyordu. İşte 2023 özel okul ücretleri artış oranı ile ilgili son dakika haberinin detayları...Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 2023 Özel okul ücret artış oranının yüzde 65 olacağını açıkladıMilli Eğitim Bakanlığı, özel okulların mevcut giderlerini ve taleplerini göz önüne alıyor. Velilerin, zor durumda kalmaması için de şartlar göz önünde bulunduruluyor. Özel okul ücretleri artış oranı yıl içerisinde beklenen enflasyon oranı da göz önüne alınarak belirleniyor.Ara sınıflarda ise bir önceki yılın ortalama Yurt İçi ÜFE ve TÜFE oranlarının ortalamasına artı eksi 5 eklenerek hesaplanıyor.