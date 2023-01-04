AK Partili Mehmet Ali Çelebi’den tepki: “İndirilecek bayrağımız yoktur!”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Nuşirevan Elçi'ye rozet takmış, hukuk ve siyasi işler başdanışmanı yapmıştı. Erbil merkezli Rudaw'a konuşan Elçi, CHP'nin projeleri arasında yerel yönetimlerin güçlendirilmesinin olduğunu artık bunun adının özerlik veya başka türlü konulabileceğini açıklamıştı. Elçi ise çıkan haberler sonrasında 'Özerklik ve benzeri tartışmaların partimizin gündeminde olduğuna dair bir beyanım olmamıştır' açıklamasında bulunmuştu.Elçi ile yapılan röportaj alanı ise CHP'li yetkililerin açıklama yaptığı alandı. Elçi'nin röportaj verdiği bu alandaki görüntüye bakıldığında ise CHP'li yetkililerin açıklama yaptığı alandaki Türk bayraklarının görüntüde olmadığı ama CHP Sözcüsü Faik Öztrak açıklama yaptığında o bayrakların yerinde durduğu görülüyor. Yani bayrakların kaldırıldığı görülüyor. Elçi'ye tepkilerin ardı arkası ise kesilmedi, kesilmiyor.Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi sosyal medya platformu Twitter'da Nuşirevan Elçi'ye tepki göstererek, 'Nuşiveran Elçi iyi dinle! Bölünecek devletimiz yoktur. Verilecek toprağımız yoktur. İndirilecek bayrağımız yoktur! Fotoğraftaki fark (Türk Bayrağı) yaşamımızın anlamıdır ve onun için canımızı veririz bilesin!' ifadelerini kullandı.