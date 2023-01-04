Afyonkarahisar'da hırsızlar gurbetçilerin evini talan etti

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde yaklaşık 60 bin gurbetçi bulunduğunu fark eden hırsızla,r kış aylarında kullanılmayan gurbetçilerin evlerine dadandı.Belçika'da bulanan bir gurbetçinin evine giren hırsızlar, kapıları kırarak girdikleri evin altını üstüne getirip talan etti.Evde bulanan tencere ve tabakların dahi içine bakan hırsızların, hiçbir elektronik eşyayı almayıp nakit para ve altın aradıkları anlaşılırken, evi adeta talan ettiler.Her yıl onlarca evi bu şekilde talan eden hırsızların, birçok gurbetçinin evini ise kullanılamaz hale getirdiği belirtildi.Saniye Ş. isimli gurbetçi, hırsızların girdiği evinin son halinin cep telefonu ile çekilen görüntülerini sosyal medyadan yayınladı.İHA'nın haberine göre, vatandaşlar görüntüye tepki gösterdi.