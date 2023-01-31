Kastamonu'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Türkiye genelinde uyuşturucu ile mücadele son sürat devam ediyor.Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan ve satan şahıslara yönelik çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.Bu çerçevede 3 şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada çeşitli miktarlarda esrar ve sentetik ecza hap ile uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek ele geçirildi. Operasyon sonucunda, olayla ilgili yakalanan 3 şahıstan 1'i tutuklandı.