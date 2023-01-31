Kastamonu'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Uyuşturucu satan ve kullanan şahıslar kapsamında yürütülen operasyonlarda çeşitli miktarda madde bulunurken, 1 kişi de tutuklandı.
Türkiye genelinde uyuşturucu ile mücadele son sürat devam ediyor.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan ve satan şahıslara yönelik çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.
Madde ve düzenek bulundu
Bu çerçevede 3 şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada çeşitli miktarlarda esrar ve sentetik ecza hap ile uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek ele geçirildi. Operasyon sonucunda, olayla ilgili yakalanan 3 şahıstan 1'i tutuklandı.
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