İstanbul'da vapur seferlerine sis engeli
İstanbul'da sis nedeniyle Şehir Hatları'nın bazı seferleri yapılamıyor.
Şehir Hatları'nın internet sitesinden yapılan duyuruda, sis sebebiyle seferlerde iptaller ve gecikmeler yaşanabildiği, anlık güncellenen iptal seferlerin, "https://sehirhatlari.istanbul/tr/iptal-seferler" sayfasından öğrenilebileceği belirtildi.
Etkili olan sis nedeniyle, Beykoz-Sarıyer ve Anadolukavağı-Üsküdar seferlerinin gerçekleştirilemediği kaydedildi.
Etkili olan sis nedeniyle, Beykoz-Sarıyer ve Anadolukavağı-Üsküdar seferlerinin gerçekleştirilemediği kaydedildi.
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