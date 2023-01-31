BBP Genel Başkanı Destici'nin babası Ali İhsan Destici vefat etti!

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'ndeki evinde fenalaşan Destici, 112 Acil Sağlık ekiplerince Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Destici, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.MUSTAFA DESTİCİ ESKİŞEHİR'E GİTTİEmekli imam hatip Ali İhsan Destici'nin vefat haberini alan yakınları, hastanenin önüne gelmeye başladı. Genel Başkan Mustafa Destici'nin de Ankara'dan Eskişehir'e hareket ettiği öğrenildi.BAKAN KOCA'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJISağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı, dostumuz Mustafa Destici'nin babası Ali İhsan Destici, Eskişehir Şehir Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen hayata veda etti. Merhuma Allah'tan rahmet, Destici ailesine başsağlığı diliyorum. Ali İhsan Beyin mekanı cennet olsun' ifadelerini kullandı.MUSTAFA DESTİCİ: MEKANI CENNET OLSUNMustafa Destici babasının vefatına ilişkin şu açıklamayı yaptı: 'Biz şüphesiz (her şeyimizle) Allah'a aidiz ve şüphesiz O'na döneceğiz' derler. Muhterem babam ve aynı zamanda hocam olan bir alimi, güzel bir insanı, hayatını emrolunduğu gibi yaşamış bir müslümanı kaybetmenin hüznünü ve acısını yaşıyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun.'