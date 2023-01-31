ABD'den İsrail'e 'Batı Şeria' uyarısı: Tek taraflı girişimlerden uzak durun

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, iki günlük İsrail-Filistin temaslarını tamamladıktan sonra düzenlediği basın toplantısında, 'İki taraf da kısa vadede ateşe benzin dökecek uzun vadedeyse iki devletli çözüm vizyonunu baltalayacak adımlardan kaçınmalı.' dedi.İsrail ve Filistinli muhataplarıyla yaptığı görüşmelerde mevcut gelişmeler karşısında iki tarafın da endişesini dile getirdiğini kaydeden Blinken, iki taraftan da gerilimin düşürülmesi için birtakım yapıcı teklifler geldiğini, ekibinden üst düzey isimlerin bölgede kalarak 'somut adımlar için görüşmelerini sürdüreceğini' söyledi.'TÜM BU ADIMLARA KARŞI ÇIKIYORUZ'Filistinliler ve İsraillilerin, 'eşit özgürlük, güvenlik, adalet ve onura kavuşması için yolun ABD'nin kalıcı hedefi iki devletli çözümden geçtiğini' belirten Blinken, İsrail'in yasa dışı Yahudi yerleşimlerine yönelik adımlarına işaret ederek şunları söyledi:'ABD iki devletli çözüme ulaşmayı engelleyecek yerleşimlerin genişletilmesi, kaçak yerleşimlerin yasallaştırılması, Batı Şeria'nın ilhakına doğru hamleler, Kudüs'teki kutsal mekanlarda statükonun bozulması, yıkımlar ve zorla evden çıkarmalar, tahrik ve şiddete göz yumma dahil tüm bu yöndeki adımlara karşı çıkıyor.'ŞİDDETİN YATIŞTIRILMASI ÇAĞRISIABD Dışişleri Bakanı, bölgede yükselen şiddetin yatıştırılması için tüm taraflara gerekli adımları atması çağrısında bulundu.ABD'nin BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) yaklaşık 50 milyon dolar değerinde bağış yapacağını aktaran Blinken, işgal altındaki Batı Şeria'da mobil internette 4G'ye geçilmesini sağlayacak bir anlaşma için çalıştıklarını dile getirdi.Blinken, İsrail'in bölgedeki Arap ülkeleriyle imzaladığı barış anlaşmalarının genişletilmesi için de çalışacaklarını ifade etti.İRAN'LA İLGİLİ DEĞERLENDİRMELERİran konusunda İsrail ile aynı görüşleri paylaştıklarını aktaran Blinken, 'Öncelikle İran nükleer silah elde etmemeli. İkinci olarak bölgedeki ülkelerle birlikte İran'ın bölge ve geniş coğrafyada istikrarı bozucu tehlikeli adımlarının engellenmeli. İran'ın Rusya'ya Ukrayna saldırısında gelişmiş teknoloji sağlaması bunlardan birisi. Bunu İsrailli ortaklarımızla da tartıştık. Bu iki yönlü, sadece İran, Rusya'ya silah sağlamıyor; Moskova da Tahran'a askeri ekipman gönderiyor.' diye konuştu.Blinken, İsrailli yetkililerle İran'ın 'kötücül adımlarına karşı bölge ülkeleriyle yapabilecekleri işbirliklerini ve yöntemleri ele aldıklarını' vurguladı.ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Mısır'daki temaslarının ardından iki günlük ziyaret için dün İsrail'e gelmiş, bugün de Batı Şeria'da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmüştü.İSRAİL'İN CENİN SALDIRISI GERİLİMİ TIRMANDIRDIİsrail'in geçen hafta işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskın bölgede gerilimi tırmandırdı.Cenin'de 10 Filistinlinin öldürüldüğü baskını Doğu Kudüs'teki bir yasa dışı Yahudi yerleşim biriminde 7 İsraillinin hayatını kaybettiği saldırı izlemişti.İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan Mahallesi'nde de 28 Ocak Cumartesi günü 13 yaşında bir Filistinlinin düzenlediği silahlı saldırıda biri ağır 2 İsraillinin yaralanması bölgedeki şiddeti artırmıştı. Fanatik Yahudi yerleşimciler de Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere, mülklerine ve araçlarına saldırmıştı.İsrail ordusu ve Yahudi yerleşimcilerin açtığı ateş sonucu 2023'ün başından bu yana aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 35 Filistinli öldürüldü.