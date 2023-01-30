SGK, emekli maaş hesaplama tablosunu açtı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi ile 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar yaş şartı olmaksızın emeklilik hakkı elde etti.Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi bugün TBMM'ye geldi.Meclis Başkanlığı'na sunulan EYT düzenlemesi, yapılan çalışmaların sonucunda Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunulacak.Detayları, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu bir açıklama yaparak duyurdu.Yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaş, EYT düzenlemesi ile birlikte emekli olabilecek.9 Eylül 1999 yılında getirilen yasa ile emekli olma şartları değişen EYT'lilerin emeklilikteki engelleri ortadan kalkıyor.Yaş şartı olmaksızın, 1999 öncesi işe girişi olanlardan kadınlar için 5 bin prim günü ve 20 yıl sigortalılık süresi, erkekler için ise yine 5 bin prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi şartı ile emeklilik yolu açıldı.Maaşların 1 Mart'ta alınması bekleniyor.EYT'li kapsamına girenler, maaşlarının ne kadar olacağını merak ediyor...Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 'emekli maaş hesaplama' robotu uygulamasını aktifleştirdi.2023 yılı ocak dönemi aylık artışı verilerinin hesaplanmasının ardından güncellenen uygulamada; 4A, 4B ve 4C aylık hesaplama ekranları açıldı.SGK'nın sitesinde yer verilen uygulama, maaş ve emeklilik zamanı bilgileriyle birlikte, kesinlik içermeden emekli olduğunuzda alacağınız maaşı belirtiyor.Bu uygulama ile EYT'li olmaya hak kazanacak kişiler, maaşlarını hesaplayabiliyor.'https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap' sayfasına girildiğinde istenen bilgileri doldurarak, emekli maaşınızı hesaplayabilirsiniz.