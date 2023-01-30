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SGK, emekli maaş hesaplama tablosunu açtı

EYT ile emekliliğe hak kazanan kişiler, SGK'nın yeniden uygulamaya koyduğu "Emekli maaş hesaplama" robotuyla alacakları maaşlarını hesaplayabiliyor.

Ekleme: 30.01.2023 - 12:02 Güncelleme: 30.01.2023 - 12:12 / Editör: Ozge Selin
SGK, emekli maaş hesaplama tablosunu açtıEmeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi ile 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar yaş şartı olmaksızın emeklilik hakkı elde etti.

EYT düzenlemesi bugün TBMM'ye geldi
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi bugün TBMM'ye geldi.

Meclis Başkanlığı'na sunulan EYT düzenlemesi, yapılan çalışmaların sonucunda Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunulacak.

Detaylar paylaşıldı
Detayları, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu bir açıklama yaparak duyurdu.

Yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaş, EYT düzenlemesi ile birlikte emekli olabilecek.

Yaş şartı kaldırıldı
9 Eylül 1999 yılında getirilen yasa ile emekli olma şartları değişen EYT'lilerin emeklilikteki engelleri ortadan kalkıyor.Yaş şartı olmaksızın, 1999 öncesi işe girişi olanlardan kadınlar için 5 bin prim günü ve 20 yıl sigortalılık süresi, erkekler için ise yine 5 bin prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi şartı ile emeklilik yolu açıldı.

Maaşların 1 Mart'ta alınması bekleniyor.

EYT'lilerin maaşı ne kadar olacak?
EYT'li kapsamına girenler, maaşlarının ne kadar olacağını merak ediyor...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 'emekli maaş hesaplama' robotu uygulamasını aktifleştirdi.

2023 yılı ocak dönemi aylık artışı verilerinin hesaplanmasının ardından güncellenen uygulamada; 4A, 4B ve 4C aylık hesaplama ekranları açıldı.

Emekli maaş hesaplama ekranı açıldı
SGK'nın sitesinde yer verilen uygulama, maaş ve emeklilik zamanı bilgileriyle birlikte, kesinlik içermeden emekli olduğunuzda alacağınız maaşı belirtiyor.

Bu uygulama ile EYT'li olmaya hak kazanacak kişiler, maaşlarını hesaplayabiliyor.

'https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap' sayfasına girildiğinde istenen bilgileri doldurarak, emekli maaşınızı hesaplayabilirsiniz.
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