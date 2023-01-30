Millet İttifakı'nın 6 lideri yürürken hizayı bozmadı

Bir türlü aday belirleyememelerine rağmen, çıkardıkları ortak metinde görüş birliğine varan 6 lider, bugün Ankara'da Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nin açıklamak ve imzalamak için bir araya geldi.Liderler salonu girerken ise dikkat çeken adımlar attı.Aynı anda salona doğru yürüyen Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, Temel Karamollaoğlu ve Gültekin Uysal, hiçbir şekilde hizayı bozmadı.Tek bir adım dahi birbirinin önüne geçmeyen liderler, salonda ise tek tek anons edildi.Daha sonra kendilerine ayrılan bölüme geçen liderler, burada konuşmaları dinlemeye başladı.Öte yandan Millet İttifakı'nın Ortak Politikalar Mutabakat Metni, 9 ana başlık altında 2 binin üzerinde yeni düzenlemeyi içeriyor.75 alt başlıktan oluşan metindeki 9 ana başlık şu şekilde sıralanıyor:“Hukuk, Adalet ve Yargı, Kamu Yönetimi, Yolsuzlukla Mücadele, Şeffaflık ve Denetim, Ekonomi, Finans ve İstihdam, Bilim, Ar-Ge, Yenilikçilik, Girişimcilik ve Dijital Dönüşüm, Sektörel Politikalar, Eğitim ve Öğretim, Sosyal Politikalar, Dış Politika, Savunma, Güvenlik ve Göç Politikaları...”