Yunanistan'dan Kıbrıs provokasyonu: Haritadaki KKTC bölgesini kanlı biçimde resmettiler

Kıbrıs’ta KKTC’yi yok sayarak tek devletli çözümü dayatan Yunanistan, tahriklerine devam ediyor. 1974 yılında Türk vatandaşlarının katliamdan kurtarıldığı Kıbrıs Barış Harekatı’ndan rahatsızlık duyan Yunanlılar, ülkenin bazı şehirlerine astıkları tabelalarda haritadaki KKTC bölgesini kanlı biçimde resmetti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yok sayarak tek devletli çözümü dayatma çabasında olan Yunanistan, tahriklerine devam ediyor.1974 yılında Türk vatandaşlarının katliamdan kurtarıldığı Kıbrıs Barış Harekatı'ndan rahatsızlık duyan Yunanlılar, Kavala, Dedeağaç, Selanik gibi şehirlerin otoyol giriş-çıkışlarına skandal tabelalar yerleştirdi.Otoyol kenarlarına asılan tabelalarda haritadaki KKTC bölgesi bölgesini kanlı biçimde resmedildi.KKTC haritasının olduğu bölümde kan figürünün yer aldığı tabela görselinde, “Kıbrıs'ı unutmadık”, “Türk işgalciler dışarı!” şeklinde provokatif ifadeler yer alıyor.