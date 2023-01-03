  • USD: 18,71 - 18,74
  • EURO: 19,78 - 19,82
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

KPSS TERCİH SONUÇLARI SORGULA EKRANI ÖSYM: 2022/2 KPSS tercih sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

KPSS tercih sonuçları açıklandı mı sorusu usun süredir sorulurken, ÖSYM duyuru ile KPSS tercih sorgulama ekranı erişime açıldı. KPSS-2022/2: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları ÖSYM sonuç sorgulama üzerinden öğrenilebiliyor. Adaylar, tercih işlemlerini ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuz doğrultusunda 21-28 Aralık 2022 tarihleri arasında tercihlerini gerçekleştirmişti. İşte 2022 KPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı

Ekleme: 3.01.2023 - 16:15 Güncelleme: 3.01.2023 - 16:18 / Editör: Ozge Selin
KPSS TERCİH SONUÇLARI SORGULA EKRANI ÖSYM: 2022/2 KPSS tercih sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?KPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı ÖSYM SONUÇ ekranı üzerinden erişime açıldı. ÖSYM, Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları'nı sosyal medya üzerinden duyurdu. Bu noktada uzun süredir vatandaşlar KPSS tercih sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt arıyordu. İşte KPSS 2022/2 tercih sonuçları sorgulama ekranı

KPSS 2022/2 TERCİH İŞLEMLERİ SONA ERDİ!

KPSS-2022/2: Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı

Adaylar, tercih işlemlerini ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuz doğrultusunda 21-28 Aralık 2022 tarihleri arasında ÖSYM'nin resmi sitesi 'https://ais.osym.gov.tr' adresi üzerinden gerçekleştirdi.

KPSS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

KPSS-2022/2 tercih sonuçları açıklandı. Duyuru şu şekilde:

KPSS-2022/2: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

21-28 Aralık 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/2 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, 03 Ocak 2023 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecektir.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

KPSS 2022/2 TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

KPSS yerleştirme sonuçları, ÖSYM AİS üzerinden erişime açılacak. Yerleştirme sonuçlarına ilişkin adaylara posta veya mail yoluyla bilgilendirme yapılmayacak.

Adaylar, tercih sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebilecek.

TERCİH YAPAN ADAYLAR DİKKAT!

ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklardır.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Nureddin Nebati memur ve emekliye yapılan zammı değerlendirdi
Bunlar Kemal Kılıçdaroğlu'na mesaj! Meral Akşener Almanya'nın AB İşleri Bakanı Anna Lührmann ile görüştü
ABD'li Bolton Erdoğan'ın izlediği dış politikadan rahatsız: Türkiye'nin NATO üyeliği tartışılmalı
Sözleşmeliye kadro! Detaylar belli oluyor! Gözler Başkan Erdoğan'ın açıklamasında
Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş'a sahip çıktı: Haksız yere hapishanede yatıyor
Anlaşma imzalandı! Türkiye Bulgaristan'a doğalgaz transfer edecek
'Barış istiyoruz' diyen Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama: Suriye'de hedefimiz belli
Demirtaş'tan muhalefete 'bir olalım' çağrısı: Ortak aday belirlemezsek trajedi yaşanır
Enver Aysever Fırat Çakıroğlu için geçtiğimiz yıl paylaşımda bulunmayan Mansur Yavaş'a sordu: Bu nasıl ülkücülük?
Bakan Özer'den özel okullarda ücret artışıyla ilgili açıklama
Devlet Bahçeli açıklamalarda bulunuyor
Yunanistan'dan Kıbrıs provokasyonu: Haritadaki KKTC bölgesini kanlı biçimde resmettiler
İstanbul'u kana bulayacaktı: Terör saldırısı hazırlığındaki yabancı uyruklu DEAŞ'lı terörist yakalandı
En düşük emekli maaşı için yüzde 54 formülü: İşte emeklilik maaşı hesaplama tabloları!
Enflasyon oranı açıklandı! Aralık 2022 Enflasyon oranı ile TÜFE ne kadar oldu?
HDP’li meclis üyesinden hadsiz açıklama: Askeri operasyonların olmadığı bir yıl diliyorum
Yeni yılda dev projeler tam gaz! İşte Türkiye'ye her alanda çağ atlatacak projeler...
Mersin'de 250 polisle şafak operasyonu: 14 adres eş zamanlı basıldı
NATO yolunda kritik adım! İsveç terörle mücadeleyi anayasaya soktu...
Barış Yarkadaş: Kılıçdaroğlu Altılı Masa olmasa da 1 Mart'a kadar adaylığını açıklayacak
Meteoroloji'den İstanbul dahil 8 kent için alarm! Perşembe gününe kadar dikkat

Meteoroloji'den İstanbul dahil 8 kent için alarm! Perşembe gününe kadar dikkat

Manisa'da 38 yılda 3 eşini öldürmüştü! Cani kocayı kızı ele verdi: İşte tüyler ürperten cinayetin detayları...

Manisa'da 38 yılda 3 eşini öldürmüştü! Cani kocayı kızı ele verdi: İşte tüyler ürperten cinayetin detayları...

Adalet Bakanlığı yayımladı! Hasta hükümlüler için genelge

Adalet Bakanlığı yayımladı! Hasta hükümlüler için genelge

Gizli geçit bulundu: Herkes sonunun nereye çıkacağını merak ediyor

Gizli geçit bulundu: Herkes sonunun nereye çıkacağını merak ediyor

Türkiye'de nadir görülüyor: Selde ortaya çıktı ekipler harekete geçti

Türkiye'de nadir görülüyor: Selde ortaya çıktı ekipler harekete geçti

Türkiye'nin en büyük savaş gemisi: TCG Anadolu

Türkiye'nin en büyük savaş gemisi: TCG Anadolu