KPSS TERCİH SONUÇLARI SORGULA EKRANI ÖSYM: 2022/2 KPSS tercih sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?
KPSS tercih sonuçları açıklandı mı sorusu usun süredir sorulurken, ÖSYM duyuru ile KPSS tercih sorgulama ekranı erişime açıldı. KPSS-2022/2: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları ÖSYM sonuç sorgulama üzerinden öğrenilebiliyor. Adaylar, tercih işlemlerini ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuz doğrultusunda 21-28 Aralık 2022 tarihleri arasında tercihlerini gerçekleştirmişti. İşte 2022 KPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı
KPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı ÖSYM SONUÇ ekranı üzerinden erişime açıldı. ÖSYM, Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları'nı sosyal medya üzerinden duyurdu. Bu noktada uzun süredir vatandaşlar KPSS tercih sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt arıyordu. İşte KPSS 2022/2 tercih sonuçları sorgulama ekranı
KPSS 2022/2 TERCİH İŞLEMLERİ SONA ERDİ!
KPSS-2022/2: Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı
Adaylar, tercih işlemlerini ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuz doğrultusunda 21-28 Aralık 2022 tarihleri arasında ÖSYM'nin resmi sitesi 'https://ais.osym.gov.tr' adresi üzerinden gerçekleştirdi.
KPSS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI
KPSS-2022/2 tercih sonuçları açıklandı. Duyuru şu şekilde:
KPSS-2022/2: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
21-28 Aralık 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/2 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, 03 Ocak 2023 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecektir.
Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
KPSS 2022/2 TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
KPSS yerleştirme sonuçları, ÖSYM AİS üzerinden erişime açılacak. Yerleştirme sonuçlarına ilişkin adaylara posta veya mail yoluyla bilgilendirme yapılmayacak.
Adaylar, tercih sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebilecek.
TERCİH YAPAN ADAYLAR DİKKAT!
ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklardır.
KPSS 2022/2 TERCİH İŞLEMLERİ SONA ERDİ!
KPSS-2022/2: Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı
Adaylar, tercih işlemlerini ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuz doğrultusunda 21-28 Aralık 2022 tarihleri arasında ÖSYM'nin resmi sitesi 'https://ais.osym.gov.tr' adresi üzerinden gerçekleştirdi.
KPSS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI
KPSS-2022/2 tercih sonuçları açıklandı. Duyuru şu şekilde:
KPSS-2022/2: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
21-28 Aralık 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/2 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, 03 Ocak 2023 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecektir.
Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
KPSS 2022/2 TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
KPSS yerleştirme sonuçları, ÖSYM AİS üzerinden erişime açılacak. Yerleştirme sonuçlarına ilişkin adaylara posta veya mail yoluyla bilgilendirme yapılmayacak.
Adaylar, tercih sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebilecek.
TERCİH YAPAN ADAYLAR DİKKAT!
ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklardır.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI