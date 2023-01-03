Edirne'de 3 FETÖ mensubu Yunanistan'a kaçarken yakalandıEdirne'de 3 FETÖ mensubu Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısı tutuklandı.
Yunanistan'a kaçmak isterken dün Enez ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgede yakalanan FETÖ şüphelileri İ.O, R.S. ve G.B'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesi'ne sevk edilen zanlılar, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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