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'Ruhsatsız' silah tacirlerine 3 aylık operasyon: 12 gözaltı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından ruhsatsız silah imalatı ve ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan 3 aylık teknik çalışmalar sonucunda, ruhsatsız ve kurusıkıdan çevrilmiş silahlarla yakalanan 12 kişi gözaltına alındı.

Ekleme: 29.01.2023 - 01:36 Güncelleme: 29.01.2023 - 01:37 / Editör: Ozge Selin
Kayseri'de polis ekipleri tarafından ruhsatsız silah imalatı ve ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan 3 aylık teknik çalışmalar sonucunda, ruhsatsız ve kurusıkıdan çevrilmiş silahlarla yakalanan 12 kişi gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri tarafından ruhsatsız silah imalatı ve ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı.

3 ay süren teknik çalışmalar sonucunda yapılan operasyonda, kurusıkı tabancaların namlularında yaptıkları tadilat ile ateşli silaha dönüştüren ve ruhsatlı tabancaların seri numaralarını yok etmek ve ruhsat sahibine kayıp müracaatında bulundurmak sureti ile yüksek fiyatlara piyasaya süren şahıslar tespit edildi. Ekipler tarafından 16 ikamet, 5 iş yeri ve 6 araçta yapılan eş zamanlı operasyonda; F.K., Ş.Ç., Z.T., M.H.D., M.A., M.E.Ç., B.D., F.D., M.K., F.Ö., Ö.A. ve Ö.P. yakalandı. Yapılan aramalarda ise 47 adet ruhsatsız tabanca, bin 464 tabanca fişeği, 62 adet şarjör, ruhsatsız tabancaların montajında kullanılan malzemeler, 1 adet ruhsatsız tüfek, 40 adet av tüfeği fişeği ve 8 adet tadilata uğramış kurusıkı tabanca bulundu.Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, yakalanan şahıslar da gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.
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