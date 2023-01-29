İstanbul'da yüksek kesimlere yılın ilk karı yağdı
İstanbul'da son günlerde hava sıcaklığının düşmesinin ardından, sabah erken saatlerde Kartal Aydos'ta yılın ilk karı yağmaya başladı.
İstanbul'da yüksek kesimlere yılın ilk karı yağdı.
İstanbul'da son günlerde hava sıcaklığının düşmesinin ardından, sabah erken saatlerde Kartal Aydos'ta yılın ilk karı yağmaya başladı.
Yağan sulu kar bir süre sonra etkisini kaybetti. Aydos Ormanı'nın yüksek kesimlerinde ağaçların karla kaplandığı görüldü.
İstanbul'da son günlerde hava sıcaklığının düşmesinin ardından, sabah erken saatlerde Kartal Aydos'ta yılın ilk karı yağmaya başladı.
Yağan sulu kar bir süre sonra etkisini kaybetti. Aydos Ormanı'nın yüksek kesimlerinde ağaçların karla kaplandığı görüldü.
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