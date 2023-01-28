Meteoroloji'den 13 il için kar yağışı uyarısı: İstanbul Ankara ve diğer illerde bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Marmara'nın güneybatısı, İç Ege'nin yüksekleri, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Kıyı Ege, Antalya'nın doğusu, Manisa, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Bilecik, Kayseri, Sivas, Malatya, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Hakkari ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Hakkari, Kayseri, Malatya, Muş,Nevşehir, Sivas, Tunceli, Van ve Şırnak için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu.Sarı kod, hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır anlamına geliyor.Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı hava bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu, Güneyi ve doğusunun yağmur ve sağanak, Bilecik çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kuvvetli yağmur, Bilecik çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.EDİRNE °C, 6°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, kıyı kesimleri ile Manisa ve Kütahya çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.DENİZLİ °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıİZMİR °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.MANİSA °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.MUĞLA °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Antalya'nın doğusunda kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgârın, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.ADANA °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıANTALYA °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il geneli ve doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.HATAY °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, doğusu ile yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kayseri, Nevşehir ve Sivas çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıÇANKIRI °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıESKİŞEHİR °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıKONYA °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıMERSİN °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.BOLU °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıDÜZCE °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.KASTAMONU °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıZONGULDAK °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı, kıyılarının yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.AMASYA °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıSAMSUN °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıTOKAT °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıTRABZON °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Malatya, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Hakkari ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.ERZURUM °C, -1°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlıKARS °C, 0°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlıMALATYA °C, 0°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.VAN °C, 1°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlıParçalı ve çok bulutlu, doğusu ve kuzeyinin yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, kuzeyi karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıGAZİANTEP °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmurluSİİRT °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıŞANLIURFA °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı