  • USD: 18,79 - 18,82
  • EURO: 20,44 - 20,48
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 69 kilogram ele geçirildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Esenyurt, Bahçelievler ve Avcılar'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda, 38 kilogram Skunk, 21 kilogram eroin, 10 kilogram kokain ile 24 bin methadon isimli uyuşturucu hap ele geçirilirken, gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ekleme: 28.01.2023 - 13:28 Güncelleme: 28.01.2023 - 13:28 / Editör: Ozge Selin
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 69 kilogram ele geçirildi
İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, şüphelilerin yudışından getirttikleri uyuşturucu maddeleri İstanbul genelinde torbacı diye adlandırılan satıcılara dağıtacağı bilgisini aldı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, şüphelilerin kimliği ve uyuşturucu maddeyi depoladıkları adresler tespit edildi. Uyuşturucu maddelerin bir kısmını araçla nakil yapılacağının belirlenmesi üzerine Esenyurt, Bahçelievler ve Avcılar'da tespit edilen adresler ile nakil yapılacak araca operasyon düzenlendi. Operasyonda; 38 kilogram Skunk, 21 kilogram eroin, 10 kilogram kokain, 24 bin adet Methadon isimli uyuşturucu hap, 4 cep telefonu, 3 ruhsatsız tabanca ve mühimmatı, 2 hassas terazi, 185 bin lira değerinde Amerikan doları ele geçirildi. Operasyonda yakalanan N.Ç., E.Ç., V.Ö., F.P., B.A.Y. ve E.Ö. sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Fatih Dönmez Avrupa'ya doğalgaz sevkiyatı için tarih verdi
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan İsveç'teki alçak provokasyona sert tepki: İslam düşmanlığının somut göstergesi
Tunç Soyer'in bitmek bilmeyen HDP aşkı: Makamda aleni görüşme
Ege ve Akdeniz’i birbirine bağlayan Honaz Tüneli bugün açılıyor
Selçuk Bayraktar tarihe not düştü: TB3 ve Kızılelma muharebe tarihinde devrim yapacak
Kılıçdaroğlu'nun ağırladığı FETÖ'cü Taha Furkan Çetinkaya yurt dışına kaçtı!
Başkan Erdoğan Belçika’daki Türklere seslendi...
ABD'den İsveç ve Finlandiya açıklaması: Türkiye ile çözmelisiniz
Doğu Kudüs'te bir sinagoga saldırı: Ölüler var
İstanbul'da doğal gaz borusu patladı: 3 araç alev aldı.
Altılı masada adaylık krizi derinleşiyor! İYİ Partili isimden Kılıçdaroğlu karşıtı açıklama...
Terör örgütü PKK elebaşlarından Sabri Ok'un kardeşi Adıyaman'da tutuklandı...
F-35 uçakları Polonya'ya ulaştı...
'Danimarka'daki büyükelçiliğimiz önünde Kur’an-ı Kerim yakıldı' diyen Rusya: Bu tür maskaralıklar ortadan kaldırılmalı
İstanbul'da arızalanan metrobüs, seferlerde aksamaya neden oldu...
AK Partili Ömer Çelik: Danimarka'daki alçaklığı şiddetle kınıyoruz...
26 yeni dokunulmazlık dosyası TBMM'de: Aralarında HDP'li Buldan da var
Almanya: Ukrayna’yı destekliyoruz ama savaşın tarafı değiliz
Başkan Erdoğan'dan Osmanlı Devleti'ni kötüleyen zihniyete tepki: Ya mankurttur ya da kuyruk acısı vardır
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Ulucami çıkışında büyük tepki! 'PKK'lı yakınlarının yanına git
Meteoroloji'den 13 il için kar yağışı uyarısı: İstanbul Ankara ve diğer illerde bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den 13 il için kar yağışı uyarısı: İstanbul Ankara ve diğer illerde bugün hava nasıl olacak?

Araç sahipleri dikkat: MTV'de ilk taksit ödemesi için son 4 gün

Araç sahipleri dikkat: MTV'de ilk taksit ödemesi için son 4 gün

İstanbullular dikkat! Bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbullular dikkat! Bazı yollar trafiğe kapatılacak

İşe yaramaz diye çöpe atmışlardı: Milyonlarca liralık servetin sahibi oldular

İşe yaramaz diye çöpe atmışlardı: Milyonlarca liralık servetin sahibi oldular

Okul müdüründen 11 öğrenciye cinsel istismar! Kendini böyle savundu: Kendi evlatlarım gibi...

Okul müdüründen 11 öğrenciye cinsel istismar! Kendini böyle savundu: Kendi evlatlarım gibi...

Marmara Denizi’nde “istilacı tür” tehlikesi: “Zehirli ve yakıcı” .

Marmara Denizi’nde “istilacı tür” tehlikesi: “Zehirli ve yakıcı” .