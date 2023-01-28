Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 69 kilogram ele geçirildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, şüphelilerin yudışından getirttikleri uyuşturucu maddeleri İstanbul genelinde torbacı diye adlandırılan satıcılara dağıtacağı bilgisini aldı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, şüphelilerin kimliği ve uyuşturucu maddeyi depoladıkları adresler tespit edildi. Uyuşturucu maddelerin bir kısmını araçla nakil yapılacağının belirlenmesi üzerine Esenyurt, Bahçelievler ve Avcılar'da tespit edilen adresler ile nakil yapılacak araca operasyon düzenlendi. Operasyonda; 38 kilogram Skunk, 21 kilogram eroin, 10 kilogram kokain, 24 bin adet Methadon isimli uyuşturucu hap, 4 cep telefonu, 3 ruhsatsız tabanca ve mühimmatı, 2 hassas terazi, 185 bin lira değerinde Amerikan doları ele geçirildi. Operasyonda yakalanan N.Ç., E.Ç., V.Ö., F.P., B.A.Y. ve E.Ö. sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.