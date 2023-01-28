F-35 uçakları Polonya'ya ulaştı...

Blaszczak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu uçakların Polonya ordusuna destek vereceğini belirtti.NATO misyonunun bir parçası olarak Hollanda'dan gönderilen F-35 savaş uçaklarının ülkeye ulaştığı bilgisini paylaşan Blaszczak, "Uçaklar Malbork'taki 22. Taktik Hava Üssü'ne ulaştı. Polonyalı pilotlar yakında bu son teknoloji uçakları kullanabilecekler." ifadelerini kullandı.Blaszczak, ayrıca Ukrayna'ya desteğin devam etmesi için bir koalisyon oluşturma amacı doğrultusunda, Leopard tanklarına sahip ülkelerle de görüşme gerçekleştirdiğini kaydetti.