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F-35 uçakları Polonya'ya ulaştı...

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, NATO misyonunun bir parçası olarak Hollanda'dan gönderilen F-35 savaş uçaklarının ülkeye ulaştığını bildirdi.

F-35 uçakları Polonya'ya ulaştı...
Ekleme: 28.01.2023 - 00:45 Güncelleme: 28.01.2023 - 00:55 / Editör: Ozge Selin
F-35 uçakları Polonya'ya ulaştı...
Blaszczak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu uçakların Polonya ordusuna destek vereceğini belirtti.

F-35 uçakları Polonya'ya ulaştı...

NATO misyonunun bir parçası olarak Hollanda'dan gönderilen F-35 savaş uçaklarının ülkeye ulaştığı bilgisini paylaşan Blaszczak, "Uçaklar Malbork'taki 22. Taktik Hava Üssü'ne ulaştı. Polonyalı pilotlar yakında bu son teknoloji uçakları kullanabilecekler." ifadelerini kullandı.

F-35 uçakları Polonya'ya ulaştı...

Blaszczak, ayrıca Ukrayna'ya desteğin devam etmesi için bir koalisyon oluşturma amacı doğrultusunda, Leopard tanklarına sahip ülkelerle de görüşme gerçekleştirdiğini kaydetti.

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