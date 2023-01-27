Yer Rize: Köpeğe değnekli şiddet kamerada!
Rize'de, A.Ç.'nin kahvehane önündeki başıboş köpeğe değnekle saldırdığı anlar, güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
Vicdanları sızlatan olay, Gülbahar Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki kahvehanenin önünde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen A.Ç., kahvehane bahçesine girip, elindeki değnekle başıboş köpeğe vurarak saldırdı. Önce masaların altına giren köpek daha sonra kaçtı. Köpeğe şiddet anları da güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntüler, sosyal medyada yayınlanınca tepki çekti...
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