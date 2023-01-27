Tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplara yatıyor

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "972 milyon 333 bin TL’lik tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılmaya başlandığını duyurdu.Bakan Kirişci, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, '972 milyon 333 bin TL'lik tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun' dedi.