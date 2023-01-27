Sancaktepe'de bir evde 3'ü çocuk 4 kişi ölü bulundu
Sancaktepe'de bir evde 3'ü çocuk 4 kişi ölü bulundu. Ekiplerin olay yerinde incelemeleri devam ediyor.
İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde bir sitedeki dairede 3 çocuk ile babaları ölü bulundu.
"3 ÇOCUĞUNU ASARAK İNTİHAR ETTİ" İDDİASI
Mehmet A.'nın eşinin evi terk etmesi üzerine 3 çocuğunu asarak intihar ettiği iddia ediliyor.
BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken inceleme sürüyor.
Ayrıntılar geliyor...
"3 ÇOCUĞUNU ASARAK İNTİHAR ETTİ" İDDİASI
Mehmet A.'nın eşinin evi terk etmesi üzerine 3 çocuğunu asarak intihar ettiği iddia ediliyor.
BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken inceleme sürüyor.
Ayrıntılar geliyor...
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