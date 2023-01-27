Sancaktepe'de bir evde 3'ü çocuk 4 kişi ölü bulundu. Ekiplerin olay yerinde incelemeleri devam ediyor.

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde bir sitedeki dairede 3 çocuk ile babaları ölü bulundu.Mehmet A.'nın eşinin evi terk etmesi üzerine 3 çocuğunu asarak intihar ettiği iddia ediliyor.Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken inceleme sürüyor.Ayrıntılar geliyor...