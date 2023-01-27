Mars'ta keşfedildi: Astronomları şaşırtan canlı izi

Pareidolia, insanların tanıdık nesneleri rastgele şekillerde görme eğilimine verilen isim. Bu kez bu algı durumu, Dünya`nın uzağında Mars üzerindeki bir kayada ortaya çıktı.ScienceAlert'e göre 12 Aralık`ta Mars yüzeyinin tarayan Mars Reconnaissance Orbiter uydusu, gezegen yüzeyinde bir ayının yüz hatlarına birebir olarak uyan bir kaya oluşumu keşfetti. Ayı yüzünün silüeti resmin ölçekli bir versiyonu. Orijinal görüntü kabaca 2 bin metre genişliğinde.Kızıl Gezegen`de ilk defa ilginç bir oluşum tespit edilmiyor.Daha önce de gülümseyen insan yüzü, fil ve kuş gibi benzer yapılar, Mars`tan gelen görüntülerde tespit edilmişti.