İşe yaramaz diye çöpe atmışlardı: Milyonlarca liralık servetin sahibi oldular

Hurdalıktan ve çöplükten çıkan hazinelere, araç gereçlerin değişimine hepimiz şahit olmuşuzdur. Ancak bu seferki hepsinden farklı. Çöplükten çıkan bir hurdanın değişimi herkesi şaşkına çevirdi. O anlar sosyal medyada kare kare paylaşıldı. Görüntüleri milyonlarca kişi tarafından beğeni aldı.

Hurdalıktan çıkan servet değerindeki eşya ve araç gereçlere bir yenisi daha eklendi. Hurdaya çıkmış haldeki 1970 model araç öyle bir değişim geçirdi ki görenler şaşkınlığını gizleyemedi.Efsane otomobil kaderine terk edilmişti. Garajda günlerce süren çalışmayla iyi bir modifiye ve tamirden geçti.Artık kullanılamaz denilerek çöpe atılan eski araç, usta ellerden geçerek adeta son model lüks bir araç haline geldi. Milyonluk aracın görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca bir anda viral oldu.Aracın değişim anı kare kare yayınlandı. Değişimi ve eski hali yan yana gelince görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Tüm dünyaya yayılan görüntüler kısa sürede viral oldu.İşte o şahane değişim...